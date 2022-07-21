【復古商機】衣飾復古風受追捧　古著店生意逆市升3成（多圖）

近期衣着潮流走復古風，連帶古着店的生意也有所增加，更有店舖看準復古商機，推出婚攝的古着租借服務。Swing Swing Sixties負責人羅先生表示，經營要不斷求變，本港準新人疫下留港拍攝婚照，想要更多新鮮感和花款，因此，他瞄準這商機，開拓了租借復古衣飾的服務。

他續指，現時客人較多預先網上預約，才到店內購買心儀古着，完全對接了疫下港人較常玩手機，帶動了網上購物的生意商機，加上近期愈來愈多客人鍾情懷舊手錶，生意按年上升了3成。

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古著服飾流行 仿古著風格漸抬頭

羅先生指，最暢銷的款式有3款，包括誇張的設計風格、復古的經典優雅風格，以及摩登造型如陳寶珠、蕭芳芳年代，港式味道最濃厚，亦較易配合攝影的風格。

古着熱潮之下，Voyage Vintage負責人Kiya稱，仿古着也開始流行，好像大品牌推出仿古的設計風格，她也開始作出嘗試；惟強調，現時有一群熟客定期詢問何時有新的古着，年齡平均30至40歲。

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記者：馬意文