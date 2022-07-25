【下半年部署】晨星看好內地消費者信心下半年起改善 本季推薦20隻首選股

晨星發表第三季亞洲股市展望報告。該行認為，內地封城政策今年雖仍進行，惟上季已達高峰。同時，近年受監管政策影響的內地科網行業，包括同時受累疫情的電商企業，將逐漸受惠行業監管快將進入尾聲，以及政策推出扶持政策，並開始關注清零政策對供應鏈的衝擊，電商企業業務料於下半年起恢復。而隨著封城措施擺脫高峰，晨星預計內地消費者信心會於今年下半年起緩慢復甦。該行同時推薦來自10個行業，合共20隻首選股份。

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晨星第三季首選股份名單：

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晨星又提及，科網股和消費股的估值仍有上升的空間，動力來自科網股保持現金流及擴大回購規模，以及消費者信心復甦和人口結構出現轉變等。至於近期出現不少負面消息的內房行業，晨星認為近期爛尾樓項目業主的罷供事件，對本身及金融行業構成重大風險的機會不高，並預期具備雄厚資產負債表的內房股，會較受市場歡迎。

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