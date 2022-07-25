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【下半年部署】晨星看好內地消費者信心下半年起改善 本季推薦20隻首選股

股樓投資 17:32 2022/07/25

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晨星發表第三季亞洲股市展望報告。該行認為，內地封城政策今年雖仍進行，惟上季已達高峰。同時，近年受監管政策影響的內地科網行業，包括同時受累疫情的電商企業，將逐漸受惠行業監管快將進入尾聲，以及政策推出扶持政策，並開始關注清零政策對供應鏈的衝擊，電商企業業務料於下半年起恢復。而隨著封城措施擺脫高峰，晨星預計內地消費者信心會於今年下半年起緩慢復甦。該行同時推薦來自10個行業，合共20隻首選股份。

【騰訊700】騰訊入股 居家養老服務商福壽康  詳情請看【下一頁

晨星第三季首選股份名單：

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【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

晨星又提及，科網股和消費股的估值仍有上升的空間，動力來自科網股保持現金流及擴大回購規模，以及消費者信心復甦和人口結構出現轉變等。至於近期出現不少負面消息的內房行業，晨星認為近期爛尾樓項目業主的罷供事件，對本身及金融行業構成重大風險的機會不高，並預期具備雄厚資產負債表的內房股，會較受市場歡迎。

【滙豐控股5】歐洲央行或加息半厘 滙豐升近1%渣打升3%  詳情請看【下一頁

【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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