【業績｜教育股】中滙集團首九個月收入升近四成　新推大灣區領袖創業人飛躍課程一年需付19萬元、公司稱課程招生情況可觀（第二版）

▲ 【業績|教育股】中滙集團首九個月收入升近四成 新推大灣區領袖創業人飛躍課程一年需付19萬元、公司稱課程招生情況可觀

中滙集團 （00382） 公布截至5月底止首九個月收入業務發展，收入升39.5%至12.6億元人民幣，毛利升40.7%至6.3億元人民幣，毛利率為50.3%，較去年同期上升0.4個百分點。在校學生人數升24.9%至77,992名，已超早前7.2萬目標。集團首席財務官黃成滿指出，有信心達至全年收入達16億目標，完成廣東華商收購正處「爆發期」亦額外帶動集團收入。

中滙集團半日跌1.3%，報2.26元。

中滙集團投融資及投資者關係部總監印國庭指出，股價嚴重被市場低估，業務亦已較2019年上市以來業務翻幾倍。認為市場氣氛淡靜受美國加息影響，但相信只要不停把業務做好，就有前途。

期內，集團收入及毛利錄得大幅增加主要1）因為廣州華商學院、廣州華商職業學院、四川城市職業學院及四川城市技師學院的在校學生人數及平均學費上升。2）截至2022年8月31日止財年第二季度收購的學校（即廣東華商技工學校）產生收入及毛利；及3）集團非學歷職業教育業務的高效發展，收入按年增長達56.9%。

集團表示，於中國內地的辦學最大總容量合計約12萬學生，辦學容量充足，將持續賦能集團多元化發展。

大灣區領袖創業人飛躍課程一年需19萬元

另外，集團旗下位於中國香港的大灣區商學院運營成效顯著，正式啟動兩項重量級培訓課程，分別為大灣區領袖創業人飛躍課程（GBA LEAP）及「深港澳金融科技師」專才計劃一級培訓課程，分別於2022年9月和2022年7月開課， 學費分別為約港幣19萬（為期一年）和約港幣2萬（為期1.5個月）。中滙集團表示，目前，兩個課程招生情況可觀，目前分別共有15名及66名學生。

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編輯：姚卓然

（第二版加入記者會）

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