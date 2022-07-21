▲ 【業績|教育股】中滙集團首九個月收入升近四成 新推大灣區領袖創業人飛躍課程一年需付19萬元、公司稱課程招生情況可觀

中滙集團 （00382） 公布截至5月底止首九個月收入業務發展，收入升39.5%至12.6億元人民幣，毛利升40.7%至6.3億元人民幣，毛利率為50.3%，較去年同期上升0.4個百分點。在校學生人數升24.9%至77,992名。

中滙集團半日跌1.3%，報2.26元。

期內，集團收入及毛利錄得大幅增加主要1）因為廣州華商學院、廣州華商職業學院、四川城市職業學院及四川城市技師學院的在校學生人數及 平均學費上升。2）截至2022年8月31日止財年第二季度收購的學校（即廣東華商技工學校）產生收入及毛利；及3）集團非學歷職業教育業務的高效發展。

集團表示，於中國內地的辦學最大總容量合計約12萬學生，辦學容量充足，將持續賦能集團多元化發展。

大灣區領袖創業人飛躍課程一年需19萬元

另外，集團旗下位於中國香港的大灣區商學院運營成效顯著，正式啟動兩項重量級培訓課程，分別為大灣區領袖創業人飛躍課程（GBA LEAP）及「深港澳金融科技師」專才計劃一級培訓課程，分別於2022年9月和2022年7月開課， 學費分別為約港幣19萬（為期一年）和約港幣2萬（為期1.5個月）。中滙集團表示，目前，兩個課程招生情況可觀。

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編輯：姚卓然

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