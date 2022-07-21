英媒翻卓慧思舊片 揭她撐廢除英國王室（有片）

英國現任外相卓慧思晉身保守黨黨魁選舉，有望成為下任英國首相。近日英媒找出卓慧思的陳年影片，揭露她當年支持廢除英國王室，追求英國成為共和國，更自稱是自由民主黨人士。

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英國廣播公司的節目《新聞之夜》（Newsnight）周三（20日）公開卓慧思（Liz Truss）於1994年，在自由民主黨會議上演說的影片。片中，卓慧思先稱有選民表示已經受夠英國王室，希望可以廢除，獲全場報以掌聲。

當年18歲的卓慧思為牛津大學的自由民主黨領袖，就英國王室應否被廢一事上，她在會議上表示認同前自由民主黨領袖艾思定（Paddy Ashdown）的觀點，認為英國所有人應有機會獲得成就。自稱自由民主黨人士的卓慧思表明，不認同有人一出生就擁有統治他人的權利。

卓慧思1994年演說片段

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現年46歲的卓慧思在1996年加入保守黨，及後改口表示了解英女王及王室是英國取得成功的關鍵。被問及為何當年支持廢除王室時，卓慧思指自己年輕時是爭議人物，喜歡探索不同思想及挑起他人情緒。

卓慧思亦透露自己來自左翼背景家庭，母親曾參與支持核裁軍運動。她表示在大學期間，只有極少數朋友支持右翼思想。卓慧思認為當年的自己與現在截然不同，現今已理解英國的成功部分來自支持自由民主的君主立憲制。

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責任編輯：吳漢培

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