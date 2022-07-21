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【阿里巴巴9988】支付寶：小程序月活用戶按年增三成　未來一年投入百億資金支持商戶數碼化

股市 18:06 2022/07/21

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支付寶：小程序月活用戶按年增三成　過去一年開放78個通用產品

阿里巴巴 （09988） 持股的螞蟻集團在內地舉行支付寶2022年合作伙伴大會，支付寶表示，未來一年會投入百億資金資源支持實體經濟，當中會以兩大部分投放，包括向支付寶商戶、服務商的費率優惠和回佣，另一方面是為商戶、服務商提供免費公域流量激勵，同時降低成本和提升效率。

螞蟻集團副總裁、支付寶生態發展事業部總經理何勇明表示，過去一年，支付寶生態開放正進一步提速，支付寶小程序的月度活躍用戶按年提升近三成。而過去一年支付寶開放通用產品78個，與合作夥伴共建場景解決方案超過200個。

何勇明在支付寶合作夥伴大會上表示，目前商家數碼化運營已經進入 「深水區」，構建可運營的用戶資產與持續轉化，才能增強商家數字化的生命力。

此外，支付寶首次對外發布支付寶商家數碼化自運營模型 「C-CARE」，這一模型是商家在支付寶上做精細化用戶運營的整體方向，由獲客、轉化、復購到用戶沉澱等各方面解決問題。

油價、黃金升定跌？艾德文錦輝教你期油、黃金點部署，即睇【ET財智Talk】

相關文章：【螞蟻集團】螞蟻集團成立支付寶公益平台共建委員會　推動生態共益

【阿里巴巴9988】支付寶：過去半年為小微商戶降費近50億人民幣　今年將延續降費政策

記者：梁安琪

港股 電子支付 阿里巴巴－SW（09988） 支付寶 阿里巴巴

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