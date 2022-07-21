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友邦（01299）股價再跌穿80元　大陰燭下跌勿心急部署

股市 12:00 2022/07/21

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友邦 （01299） 股價大跌拖累港股恒指表現。友邦股價早段曾跌近半成，大陰燭下跌低見79元，連失10天綫、50天綫及100天綫，中午收報79.15元。友邦遭兩大券摩根士丹利及瑞信下調目標價，觸發大量獲利沽盤湧現。友邦短期未見超賣訊號，有機會進一步下試前低點76元水平。

摩根士丹利發表研究報告指，預期友邦保險今年上半年新業務價值按固定匯率計算下降14%，主要是由於內地的防控封鎖措施，在香港和東盟業務的復甦幫助下，第二季度可能比第一季度有所改善，預計今年其降幅將繼續收窄，而由於中國的防控封鎖措施及延遲開放，遂下調友邦目標價。

值得留意的是，就算摩根士丹利下調友邦目標價，由124元下調至111元，仍較友邦股價現價高出31.85元或28%，並予友邦「增持」評級。

摩根士丹利指，美國加息或導致今年上半年的主要財務表現出現一些暫時影響，預期相關按市值計價的損失，以及與股息和回購相關的盈餘減少，將對其內涵價值增長產生一些負面影響，而香港業務在今年首季已實現正增長，預計本地市場和澳門的MCV業務將進一步改善，但其內地業務在首季仍面臨高基數問題，而第二季度則受到上海及北京等地防控封鎖措施的重大影響。

 

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