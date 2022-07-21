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特朗普前妻葬禮彌撒 細仔身高逾兩米鶴立雞群（多圖）

環球社會熱點 12:06 2022/07/21

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美國前總統特朗普首任妻子伊萬娜的葬禮彌撒，於周三（20日）曼哈頓一間教堂舉行，特朗普偕同所有子女出席，包括現年16歲的幼子巴倫亦罕有現身。身高達兩米的巴倫鶴立雞群，擁有父母良好基因的他堪稱「零死角」，成為全場焦點。

紐約20亞裔家庭墮置業騙局 地產商挾帶私逃捲逾3000萬 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）首任妻子伊凡娜（Ivana Trump） 月中在紐約寓所離世，享年78歲。特朗普家族發聲明悼念伊凡娜，女兒伊萬卡（Ivanka Trump）亦在社交網站張貼合照悼亡母。

特朗普周三偕同長子小特朗普（Donald Trump Jr.）、長女伊萬卡、次子埃里克（Eric Trump）、幼女Tiffany Trump、幼子巴倫（Barron Trump）以及現任妻子梅拉尼婭（Melania Trump） 參加伊凡娜葬禮彌撒。

伊凡娜3名親生子女於葬禮悼念母親，伊萬卡表示母親親自示範，一個女人獨力勝任做任何事。埃里克亦讚揚母親美貌與智慧並重，象徵著美國夢，其他人在母親面前都是不堪一擊。

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特朗普細仔巴倫舊相

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美國1億人收高溫警告 熱浪料襲逾20州 【下一頁】

葬禮結束後，眾人徐徐步出教堂拍攝合照，特朗普和妻子與支持者揮手致意。16歲幼子巴倫相隔一年罕有公開露面，成為全場焦點。身穿深藍色西裝的巴倫站在中間最前面，目測身高逾兩米，站在身高逾1.8米的父母、哥哥與姊姊身旁，仍然高約半個頭，堪稱鶴立雞群。

巴倫表情嚴肅，髮色遺傳母親梅拉尼婭，但樣子似足特朗普、側面造型更如出一徹。巴倫低頭亦有母親影子，擁有父母最強基因的巴倫可謂「零死角小鮮肉」。

然而巴倫一向作風低調，目前仍在就學，公眾亦甚少有機會了解巴倫近況，他每次露面都會引起網民討論。

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責任編輯：郭麗明

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