【ESG】AXA為登記使用Emma by AXA客戶　在世界各地植樹造林

▲ AXA為登記使用Emma by AXA客戶在世界各地植樹造林。

AXA安盛宣佈，作為香港首間加入Priceless Planet Coalition的保險公司，將為登記使用Emma by AXA的客戶在世界各地植樹造林。

AXA同時啟動全新客戶參與計劃，即日起至2022年12月31日期間，客戶下載並登記「Emma by AXA」，AXA便將代表他們在世界各地進行植樹。

Mastercard與氣候科學和森林恢復專家保護國際基金會 （Conservation International）和世界資源研究所（World Resources Institute）合作，於2020年1月推出了Priceless Planet Coalition，以集合消費者、金融機構、商戶和不同城市的環保力量。Priceless Planet Coalition承諾在2025年於全球種植1億棵樹，目前已於世界各地包括內地在內共18個植樹造林項目，實踐其在氣候、社區及生物多樣性方面的承諾。

AXA的目標是在2025年實現碳中和，公司在港啟動了多個與氣候和環境相關的行動，包括為本地全日制大學本科生提供免費「AXA Climate School大學生學習計劃」、為僱員福利保險客戶推出市場首個綠色保費回贈計劃，以及透過推行電子化服務以減少使用紙張；而截至2022年2月，AXA於香港投資的綠色資產已超越40億元。此外，AXA更就可持續發展作出承諾，包括在2023年將其綠色投資增至260億歐元，以及投資15億歐元以支持可持續森林管理。

相關文章：

【醫療保險】AXA安盛自動升級「智尊守慧」客戶保障 保費率維持不變

【意外保險】AXA推全港首創共享意外保單 最多10名橫跨三代家庭成員可共享保額

【ESG】AXA與世界自然基金會香港分會合作 合資格客戶可兌換「地球一小時2022」網上音樂會通行證