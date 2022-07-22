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【C.E.O.財策精英】宏利高級分組經理何駿輝　為重燃初心轉職財策顧問 以「匠人精神」領隊前行

iMoney智富 00:00 2022/07/22

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對於新開始的事業，必定要抱持信心、熱誠和拼勁，才能為事業路建立穩固的基石。宏利高級分組經理何駿輝（Leo）從事銀行業多年，剛畢業投身職場時滿腔熱血，但面對每日的刻板工作，最初那團火被慢慢磨滅，開始對前路感到迷茫。經過一輪掙扎，Leo決定轉換工作環境，於2018年年中透過「宏利C.E.O.計劃」加盟宏利，重新出發，尋回幹勁和初心，以卓越能力已3次獲得百萬圓桌會會員資格（MDRT, Million Dollar Round Table），他更以獨特的「匠人精神」建立自家團隊，帶令一眾「同路人」成就非凡人生。

由自身客戶體驗到決意加盟

Leo一畢業就進入著名大型銀行工作，事業穩步上揚，但刻板的工作令他漸漸失去當初的衝勁和熱忱，他有感不能一直困在舒適圈內，思前想後決意跳出框架，轉換新工作，希望尋回初心。Leo坦言起初對轉職理財策劃有點忐忑：「以前家人投保時曾有過不少疑問，後來經深入了解，才消除了疑慮，並了解到專業的財策顧問對客戶體驗是十分重要的。」然而，令Leo及家人成功消除對財策服務疑慮的功臣，是他現任上司兼多年好友宏利高級分行經理Rico。Leo十分欣賞其專業及真誠待客的心，而Rico亦認為Leo有想法和努力不懈的個性非常適合從事財策行業，在行業中必定會有更好的發展，於是鼓勵Leo轉職。

Leo在銀行工作時也是當理財顧問，工作範疇相近，他表示︰「理財策劃講求以人為本，與客戶建立信任，要以同理心起首，思考及關注客戶真正需要，當中需要因應情況而靈活應對，而代理人的工作模式不受傳統上班時間限制，因此現時的工作對我來說更有人情味和滿足感。」

廣邀人才 以心建業

Leo在2018年透過「宏利C.E.O.計劃」加盟Rico的團隊，當中人才輩出，他們力求上進的積極態度，猶如助燃劑，燃起他內心的鬥志，他形容︰「看到團隊中精英雲集，很多叻人都比自己還勤力，所以我更要保持一顆謙虛的心，方可推動自己繼續向目標向前邁進。」

Rico表示Leo是一個很顧家的人，工作上很有目標、毅力，亦很珍視每位成員，會以心相待，希望與其攜手逐步組建一支「同路人」團隊，即擁有強烈的家庭觀念，肩負着照顧家人責任的「同路人」，透過二人的支援及分享，幫助大家在事業跑道上「起飛」。除了幫助有志者如Leo發展個人事業外，他更希望團隊可助客戶成就完善的理財及風險策劃，建立安全網以減低生活風險，令客戶可無後顧之憂地享受人生，實踐自身、工作及客戶「三贏」的效果。

Rico（右）期望與Leo拍住上，未來能滙聚一個超過30人的「同路人」團隊，實踐自身、工作及客戶「三贏」的效果。

「理財匠人精神」 以人為本

身為團隊中的領袖之一，Leo笑說希望以日本「匠人精神」來帶領團隊：「匠人精神着重專注、無微不至和精闢，每種元素均貼合業界秉持的以人為本的服務信念，也正好灌輸團隊正確的待人接物態度，不但具備專業知識，更要敬業樂業和熱心助人，方可在行內持續發展。同時，我也希望教育客戶如何訂立健全的理財及風險策劃，彼此建立互信關係，同步跨過人生所有挑戰。」

憑藉「匠人精神」的處事態度，Leo入行短短4年已獲3次MDRT榮譽，成績超卓。去年他更首次完成一宗逾千人的企業強積金業務，他表示這亦是一次寶貴的經驗：「企業強積金個案比一般個人客戶複雜，但面對困難時，我會先檢視自己是否已盡力，再虛心請教及聆聽旁人的意見，不斷增值自己，將困難轉變成動力和經驗。當客戶見到我的努力及認真，亦會大大增強了對方的信心。」

已晉升為高級分組經理的Leo，對事業發展前景充滿雄心壯志，其終極目標是在5年內躍升成為區域總監，帶領團隊用心服務更多客戶，為自己和團隊成就更美好的人生。

Leo直言很感恩能加入Rico的團隊，成員們都是用心做事、以誠待人的精英，團隊氣氛和諧、有幹勁，亦推動了他進步得更快。

 

（特約）

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