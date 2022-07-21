【疫市營商】90後空姐裸辭賣手作Q版公仔　經營4年疫市銷售增3倍

▲ Crew Figures創辦人、90後的Nana在疫情前毅然辭去空姐職位，以彩陶人像公仔進駐手作市場。（資料圖片）

疫情期間，各行各業均面對挑戰，有售賣彩陶公仔的本地企業反而未受影響，生意額甚至逆市增逾3倍，當中的關鍵是善用社交網絡及數碼廣告。

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Crew Figures創辦人、90後的Nana在疫情前毅然辭去空姐職位，以彩陶人像公仔進駐手作市場。創業4年，該企由網店拓展至實體陳列室，業務在疫市之下增逾3倍，以「散水」及移民禮物最熱賣。

9大系列產品 主打彩陶公仔

Crew Figures主打全人手製作彩陶人像公仔，以及由花藝師精心設計的永生花類等9大系列產品。數年前，大專畢業後的Nana踏進了空姐行業，有一次她為離職同事送上人手製作彩陶人像公仔，深受同事喜愛。在朋友的鼓勵下，便毅然「裸辭」追夢，開設網店Crew Figures分享作品，在短短兩個月，便收到逾200張定單。

品牌之所以叫Crew Figures，是因為創立時的顧客均為空姐、空少，產品多是航空業造型的公仔；不過，發展至今已吸引了不同行業及職級的顧客。

Nana反映，不少客人於查詢時通常已有初步的設計概念及想法，例如增加畢業帽及寵物在公仔上，企業便可就這些框架作初部報價。至於一些更天馬行空的創作，她則提到，會動員全團隊成員一起為客人設計。「客製化的人像公仔不能倒模式生產，我們需要根據客人的想法及預算，再加上團隊創意製作成品。」

不少顧客對客製化產品的要求細緻入微，故團隊亦需小心翼翼滿足客戶需求。「公仔的膚色、寵物的毛髮、字牌的字型及大小，這些均是團隊需充分了解客戶需求的條件。由剛下單再到後期修改的步驟，需要大量的耐性及溝通，這樣才能製作出令人滿意的成品。」

她又反映，在如今數碼營銷的大環境下，其團隊在設計新產品時，亦會根據社交網絡上客人的年齡層及各項數據，迎合他們的喜好，並投放大量資源在數碼廣告上。該企會在未來推出更多實用更強的產品，例如卡片座、筆筒以及藍牙喇叭中的裝飾品。

客戶涵蓋各範疇

Nana的追夢路上亦遇到不少品牌青睞，鞏固了她的業務根基。2021年，Crew Figures成為電視劇集紀念品的指定供應商，也與香港專上學院進行合作。由粉絲應援到企業禮物，Crew Figures的客戶涵蓋各個範疇。

創業近4年，Crew Figures亦將再度擴展業務，推出兩款自家製新產品，第一款是「Q版公仔電話殼」，讓客人可以將專屬自己的彩陶人像公仔隨身帶到街上。而另一款新產品是「結婚公仔花圈LED燈」，適合於情侶紀念日、婚宴場合送禮。

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記者：李智美