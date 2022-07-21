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【社交媒體】傳統媒體沒落？　IG成最受英國青少年歡迎新聞渠道

科技 12:00 2022/07/21

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在英國青少年群組中，分別有51% YouTube用戶和52% Twitter用戶認為，它們提供了值得信賴的新聞報道。（法新社）

大眾過去主要透過傳統媒體，如電視、電台的節目，作為獲取新聞消息的渠道。但英國通訊局（Ofcom）發表的《2021/22年英國新聞消費報告》指出，多達29%青少年透過Instagram（IG）獲取新聞，是最受該群組歡迎的新聞渠道，緊隨其後的則是同樣有28%支持率的TikTok和YouTube。

僅30%青少年信任TikTok新聞

在英國青少年群組中，分別有51% YouTube用戶和52% Twitter用戶認為，它們提供了值得信賴的新聞報道。不過，即使TikTok在新聞方面很受歡迎，但只有30%青少年信任TikTok的新聞內容。

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至於過去一直是最受英國青少年歡迎的電視頻道BBC One和BBC Two，則跌至第5位，只有24%青少年會透過它們獲取新聞，比率較5年前的45%少近一半。

報告指出，雖然BBC One仍然是成年人使用最多的新聞渠道，但BBC One、BBC Two、BBC新聞頻道、ITV和Sky News現時的新聞收視率，已較疫情前下跌不少。

【黑客入侵】記者成黑客攻擊目標　遭竊取數據及追踪位置

Ofcom戰略和研究小組主任Yih-Choung Teh表示，年輕群體傾向使用互聯網和社交媒體獲取新聞，但成年人和老年人則更喜歡報紙、電台廣播和電視。他指出：「雖然年輕人認為社交媒體上的新聞不太可靠，但他們對這些服務的評價較高，因為它們提供了關於當日熱門故事的一系列意見。」

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責任編輯：陳卓賢

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