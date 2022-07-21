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【日圓匯價】日本央行議息維持利率不變、續以寬鬆政策穩定通脹　每百日圓兌港元見5.67

股市 15:50 2022/07/21

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日本央行最新議息維持負0.1厘不變　每百日圓兌港元現見5.67

日本央行今日公布，決定將基準利率維持在歷史低點-0.1%，將10年期國債收益率目標維持在0%附近，符合市場預期。央行行長黑田東彥表示，目前根本未有考慮加息，亦沒有計劃擴大收益率曲綫控制（YCC）0.25%的上限範圍，會繼續以寬鬆政策穩定通脹。每百日圓兌港元現見5.67。

黑田東彥指，日元近期快速走弱對經濟不行，而且這個趨勢並不可取，因為會抑制企業投資。他認為日本經濟正在回升，新冠肺炎的影響有所減弱，消費支出逐步增加，相信經濟增長將超過潛在增速。他指出如有必要，將毫不猶豫進一步放寬貨幣政策，密切關注外滙對經濟和價格的影響，央行將繼續以寬鬆政策穩定通脹。

日央行預計，短期和長期政策利率，將維持在「目前或更低」的水平，重申4月份的市場操作指導，每個工作日以0.25%的水平買入10年期日本國債，根據需要採取更多寬鬆措施，同時關注疫情對經濟的影響。

此外，日央行下調2022財年的GDP增長預期，由此前的2.9%下調至2.4%。

相關文章：【日圓滙價】日圓跌至139水平　每百日圓兌港元低見5.63關　財務大臣：必要時干預（不斷更新）

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