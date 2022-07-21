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【大行報告】野村：李寧6月銷情已回復正數　國際體育用品股復甦速度不如中資品牌

股市 11:29 2022/07/21

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【大行報告】野村：李寧6月銷情已回復正數　國際體育用品股復甦速度不如中資品牌

野村早前與李寧 （02331） 內地北部分銷商舉行電話會議，野村指，李寧銷情持續復甦，該行繼續看好李寧的產品質素，預期李寧中長線會維持增長，維持李寧「買入」評級，目標價80.8元。

野村表示，李寧3至5月份零售銷售雖然跌30%至45%，但自5月以來已見到復甦跡象，6月份零售銷售已回復單位數的增長，而且增長勢頭持續至7月，7月上旬銷售增長一成。撇除仍在關閉的店舖，正常營運的店舖中，零售銷售於3至5月跌10%至25%，6月已回復增長。

李寧首席財務官曾華鋒退任　李寧：正物色人選填補空缺【下一頁】

李寧為了維持庫存於低水平，因此加大折扣摔，第二季折扣率為30%，6月則提高至35%，較正常高10個百分點，並於618購物節加大促銷力度。分銷商續稱，李寧向分銷商提供額外回贈，助其以更大折扣率清走銷情較慢的貨品，預期9月去貨率可達至90%，令庫存維持健康水平。

下半年折扣率將有改善

野村稱，李寧分銷商對下半年銷售增長前景持審慎樂觀態度，若再沒有大型封城及供應鏈斷裂，零售銷售料可符合分銷商早前估算，即按年錄得約10%的增長，同時下半年折扣率將有改善，整體折扣回復至疫情前水平，即20%。

分銷商續稱，國際體育用品股的表現較中資品牌滯後，Nike（美：NKE）7月份銷情仍錄得單位數跌幅，但相信未來數月會回復增長，Adidas則持續面對提供大額折扣的挑戰。

油價、黃金升定跌？艾德文錦輝教你期油、黃金點部署，即睇【ET財智Talk】

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編輯：陳韻妍

港股 商舖 Adidas Nike 李寧 目標價 個股分析 零售 李寧（02331） 大行報告

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