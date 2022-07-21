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【Microsoft Teams死機】近5千用戶回報無法使用Teams　香港用戶也受影響（更新版）

科技 15:34 2022/07/21

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今（21日）早開始，已有接近5千名用戶回報Microsoft Teams死機問題，是次受影響地區估計包括香港在內。

微軟(Microsoft）Teams、Zoom等視像會議軟件的需求在疫情下大增，更成為了不少企業的日常協作工具之一。惟今（21日）早開始，已有接近5千名用戶回報Microsoft Teams死機問題，回報問題主要包括Microsoft Teams伺服器連接及應用程式等，是次受影響地區估計包括香港在內。

【15:34更新】Microsoft 365團隊在Twitter表示，Microsoft Teams服務正逐漸恢復。該團隊又指出，是次Microsoft Teams死機事件是由於最近部署的內部儲存服務中斷所致，並已採取行動重新安排部分流量線路。

團隊同時確認多項Microsoft 365旗下服務與Microsoft Teams整合，連帶受到影響，包括Microsoft Word、Office 網頁版、SharePoint Online、Project Online、Windows 365等。

據網絡監測網站Down Detector數據顯示，截至香港時間今早9時57分，回報Microsoft Teams死機問題用戶高峰4,838人。香港Microsoft Teams用戶亦陸續在網上討論區反映Teams死機情況，包括無法傳送訊息，無法開啟視像會議，導致HR招聘面試需改期等。

    點擊圖片放大

據外媒路透社引述微軟回應，該企正調查用戶無法使用Microsoft Teams或該應用程式，但未有透露有多少用戶受影響等詳細信息。

【無人機技術】微軟新平台訓練無人機　模擬各種真實場景

【AI爭議】微軟限制人臉識別工具Azure Face　取消情緒識別功能存取權限

此外，另有不少用戶回報微軟旗下Office 365、電郵服務Outlook等故障情況：

    點擊圖片放大

責任編輯：張寶燕

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