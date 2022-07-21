【券商點睇】第二季復甦有望超預期 美團值得望多兩眼？

信達證券預計，美團（03690）第二季收入494億元（人民幣，下同），按年增加12.9%，高於彭博一致預期為484.7億元；實現非通用會計準則（Non-GAAP）歸母淨虧損13.1億元，下降40.9%，虧損好於市場預期。業績表現好於一致預期的原因在於，外賣業務6月增速較好，導致外賣業務收入增速超預期，同時到店酒旅業務的收入下滑幅度也好於預期，而外賣和到店業務的盈利能力好於預期，同時新業務的虧損情況比預期要少。

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集中看餐飲外賣業務，預計第二季餐飲外賣業務實現總交額（GTV）1,820億元，增加4.9%；日均交易筆數3,990萬，增加2.5%。期內，餐飲外賣業務收入260.3億元，增加12.6%；實現經營利潤32.8億元，增加34.1%，經營利潤率由上季的10.6%提升至12.6%。短期來看，6月以來外賣業務復甦較快，料下半年外賣業務增速將進一步回升。中長期來看，外賣業務仍將保持中速增長，且盈利能力繼續提升。

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信達認為，美團作為本地生活領域的綜合性大平台，行業空間明確，競爭格局穩定，將持續受益行業增長與自身競爭優勢。到店業務短期雖受損較大，但行業地位和盈利模式穩固，近期底部環比回升較快，中長期將保持中高速的增長和穩定的利潤率。另一方面，新業務將隨著商業模型優化持續減虧，帶動公司整體盈利能力不斷增強。雖然短期內疫情對美團各業務造成了比較大的影響，惟仍建議繼續聚焦公司的長期發展，維持對公司的重點推薦。

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撰文：林衛