【石四藥2005】招證：2022年強勁增長預期未變 石四藥目標5.1元

招商證券發表有關石四藥（02005）的研究報告。該行預計，公司原料藥業務在第二季保持強勁增長，主要因咖啡因原料需求強勁，年初至今單價仍維持歷史高位。受全球通脹影響和能量飲料需求提升，咖啡因原料價格將在下半年繼續保持高位。同時，更多原料藥獲得國家藥監局批件，這將進一步豐富其原料藥綫線，料公司今年有望取得強勁的原料藥增長。

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此外，第二季度疫情影響可控。雖然石四藥可能在大輸液銷量上面臨一定挑戰，但大輸液銷量承壓有望被更高的平均單價抵銷，這是由於產品組合中治療型輸液的比重提升。公司有兩款仿製藥產品中標第七批國家集採，均為公司的增量品種。該行認為公司的生物膜業務在第二季中可能受到一定影響，原因是上海封控導致客戶主導的認證工作出現推遲，但生物膜的長期業務發展依然向好。

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基於石四藥維持今年70億元人民幣的收入指引，該行維持分部加總的目標價在5.1元不變，預計公司2021至2023年的利潤複合增長率約40%。公司目前估值為2023年的預測市盈率的8倍和股息率約為4%，故當前股價性價比吸引。

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撰文：林衛