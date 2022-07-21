▲ 【美股業績】聯合航空上季收入超越疫情前6% 每股盈利遜預期、盤後跌7%

歐美年內大幅簡化出入境防疫要求，再多一家主要航空公司恢復盈利。聯合航空（United Airlines，美：UAL）公布第二季度業績，季內轉賺3.29億美元，雖是公司自疫情以來首次在未有政府援助下轉錄盈利，但每股盈利1.43美元，明顯低於市場預期的1.95美元，也未及2019年同季度盈利的10.52億美元。

聯合航空上季經營收入按年增1.2倍至121.1億美元，較2019年疫情同一季度收入也多出6%，但經營開支較2019年同季多出13%至112.34億美元，令經營業績轉差。

聯合航空公布業績後，盤後跌7.15%，報38.7美元。

聯合航空料，第三季及第四季運力為2019年同期的85%及90%，集團行政總裁Scott Kirby指出，未來6個月至18個月，公司需面對運力限制、燃料價格上升及全球經濟衰退等風險，但仍有信心2023年實現經調整稅前利潤率9%目標。

聯合航空上季經營利潤率為7.2%。

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記者：宋佩恩