▲ 【電子消費券2022】WeChat Pay HK：第一階段消費券已耗近9成 5%用戶分文未花

電子消費券2022第一階段於4月發放，而第二階段消費券本周六（23日）截止登記，電子消費券營運商騰訊 （00700） 旗下WeChat Pay HK公布最新數據，以旗下合作商戶及用戶數據顯示，第一階段消費券已經消耗近九成，但仍有5%用戶至今分文未花，預計相關用戶會合併第二階段金額作大額消費。

WeChat Pay HK指，市民多將首階段消費券用於零售類別，尤其是超市便利店、服飾及電子產品。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，合作商戶涵蓋日常生活購物、餐飲、生活繳費及街市等各個範疇，更支援大額消費，重申以WeChat Pay HK領取第二階段消費，可享連串加碼優惠高達630元。

截至2022年4月底，WeChat Pay HK註冊用戶已突破500萬，覆蓋全港15萬間香港本地商戶。

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第二階段消費券8月7日發放

據港府提供時間表，第二階段消費券會在8月7日發放，經支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap＆Go「拍住賞」及WeChat Pay HK，會在首日獲發2000元，並在10月1日獲得3000元。

以八達通領取則會分三期發放。

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編輯：麥德銘