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【國美493】國美零售今停牌、以待刊發內幕消息　旗下互聯網家裝公司「打扮家」據指全線業務暫停（第二版）

股市 12:07 2022/07/21

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【國美493】國美零售今停牌　據指旗下互聯網家裝公司「打扮家」全線業務暫停

據內媒引述消息人士指，國美零售 （00493） 旗下互聯網家裝公司「打扮家」全線業務暫停，更傳陷財務危機，有員工表示被拖欠薪金，而創始人崔健、行政總裁高非於7月正式離職。

國美零售為內地富豪黃光裕旗下公司。國美零售今日開市前宣布停牌，公司於中午收市時公布，停牌是以待刊發一則涉及公司內幕消息的主要交易公告。公司停牌前報0.29元，市值103億元。

內媒報導，打扮家多位員工表示，自4月起，打扮家停發全員工資，至今已超過三個月沒有發出工資。當中，4月份後被裁撤的員工除了無法領到工資，約定的N+1賠償也並未兌付。公司管理層並未給出明確發薪日期。

目前已有多名員工向打扮家發起仲裁。有員工指，在5月份的集體仲裁中，國美人力部門方面曾出面調解，承諾在6月30日兌付拖欠的薪水以及裁員賠償金，但截至目前仍未兌付。

消息人士指，裁員開始前打扮家每月人力成本約近2000萬元人民幣，在4月份的大裁員計劃中要求指標縮減至300萬元人民幣。打扮家高峰時期人員超過600人，目前僅剩70餘人。由於無法支付租金，剩餘人員已於7月初搬至國美自有物業鵬潤大廈辦公。

國美集團回應指，今年以來，整個社會經濟環境遭受疫情衝擊，打扮家公司主營的家裝行業受疫情影響極大，企業營收因此遭受較大衝擊，因此員工薪資的確受到一定程度影響。作為大股東，始終密切關注該公司出現的經營問題及員工情緒現狀，並正在積極承擔責任，協助打扮家公司處理其前期遺留問題事宜。

（第二版加入公司停牌原因）

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編輯：姚卓然

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港股 疫情 停牌 國美零售（00493） 裁員

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