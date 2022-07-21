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拜登指氣候變化為緊急事件 撥款179億抗熱浪

環球社會熱點 11:00 2022/07/21

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熱浪席捲歐美等地，美國總統拜登周三（20日）指氣候變化為全球緊急事件，宣布撥款23億美元（約179.4億港元）協助應對熱浪。

聯合國警告極端熱浪成夏季常態 最少持續2060年 【下一頁】

【歐洲熱浪】法國酒店扔石油氣罐落泳池 憂高溫釀爆炸 【下一頁】

熱浪侵襲美國超過20州，約有逾1億人，即三分之一美國人接獲高溫警告或避暑建議。

拜登（Joe Biden）到訪美國馬薩諸塞州期間表示，氣候變化對美國乃至全球都構成生存威脅，形容情況十分危急。他表示政府未來幾日將宣布應對緊急情況的一系列行政行動。

聯邦緊急事務管理局（FEMA）將撥款23億美元，白宮透露今次是宣布「建設彈性基礎設施和社區計劃」以來最大規模的一次投資。

當局會支援各州設立避暑中心，以應對氣溫過熱及氣候變化帶來的影響。新撥款也會協助各地擴大防洪規模、改善公用事業、改造建築物、支援低收入家庭繳付冷氣和暖氣費。

拜登更宣布會支援國內海上風力發電行業。白宮指墨西哥灣料有大約28.3萬公頃的土地用於海上風力發電。

美國1億人收高溫警告 熱浪料襲逾20州 【下一頁】

參議員默克利（Jeff Merkley）等民主黨人周三去信促請拜登宣布氣候緊急狀態，並採取積極措施限制公共土地和水域生産的化石燃料排放，及擴大應用電動車。

拜登曾在競選期間承諾採取強硬行動應對氣候變化，在曾經在國際氣候談判中承諾，到2030 年會將氣候污染排放減少50%，到2035年實現全面使用清潔能源。

但拜登政府接連受挫，包括俄烏戰爭擾亂全球能源市場、國會未能通過聯邦預算法案中的關鍵氣候和清潔能源措施、汽油價格創新高。

美國最高法院上月更作出裁決，限制聯邦政府頒布全面法令要求發電廠減少碳排放的權力。

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責任編輯：鄭錦玲

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