▲ 【全球經濟】花旗：全球經濟將出現一個「明顯而確實的危險」 歐美未來18個月內料步入輕微衰退

花旗經濟師Nathan Sheets認為，全球經濟步入衰退的可能性約50%，而且這個衰退是「明顯而確實的危險（clear and present danger）」，並調低今年全球經濟增長預測，最新估計今年全球經濟增長2.9%，明年增長2.6%。

花旗指，未來12至18個月，美國及歐元區國家將步入一個輕微衰退，全球經濟將度過難關，避免出現同步下滑，而目前該行的經濟增長預測看來風險嚴重偏向下行。

花旗早前預測，若俄羅斯切斷對歐洲的天然氣供應，將導致歐元區的經濟增長減少大約1個百分點，且此舉將進一步推高能源與通脹，歐元區經濟將出現溫和衰退，其中德國與意大利受到的負面影響最大。

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編輯：陳韻妍