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【全球經濟】花旗：全球經濟將出現一個「明顯而確實的危險」　歐美未來18個月內料步入輕微衰退

宏觀解讀 10:57 2022/07/21

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【全球經濟】花旗：全球經濟將出現一個「明顯而確實的危險」　歐美未來18個月內料步入輕微衰退

花旗經濟師Nathan Sheets認為，全球經濟步入衰退的可能性約50%，而且這個衰退是「明顯而確實的危險（clear and present danger）」，並調低今年全球經濟增長預測，最新估計今年全球經濟增長2.9%，明年增長2.6%。

IMF下調美國今、明年經濟增長預測　廣泛通脹飆升、避免衰退充滿挑戰【下一頁】

花旗指，未來12至18個月，美國及歐元區國家將步入一個輕微衰退，全球經濟將度過難關，避免出現同步下滑，而目前該行的經濟增長預測看來風險嚴重偏向下行。

花旗早前預測，若俄羅斯切斷對歐洲的天然氣供應，將導致歐元區的經濟增長減少大約1個百分點，且此舉將進一步推高能源與通脹，歐元區經濟將出現溫和衰退，其中德國與意大利受到的負面影響最大。

相關文章：【俄烏衝突】IMF警告倘俄羅斯全面中止出口天然氣至歐洲　東歐多國及意大利將陷嚴重衰退

相關文章：【美國加息】債王格羅斯：美國將步入衰退、尋找牛市需有耐性　一年期國庫券是最佳投資選擇　

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編輯：陳韻妍

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