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【半新股】快狗打車GOGOX連跌10個交易日　阿里巴巴A輪入場都損手

股市 10:55 2022/07/21

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【半新股】快狗打車GOGOX連跌10個交易日　阿里巴巴A輪入場都損手

由GoGoVan合併而成的快狗打車GOGOX  （02246） 上月掛牌，惟上市後股價表現欠佳，最新已連跌10個交易日，GOGOX今早最多跌近5%，低見7.73元。至上午10時45分，GOGOX股價暫報7.81元，跌3.7%，即市成交614萬元，市值已跌穿50億元。

GOGOX 招股價21.5元，上市時市值達132億元，不負港產「獨角獸」之名，惟近期新股、半新股市道不甚理想，至今股價累跌64%，更錄得上市至今有一個交易日的尷尬表現。

GOGOX上市投資者入場價　介乎12.64至18.27港元

GOGOX上市表現差不單令認購IPO投資者損手，連參與最早A輪融資的阿里巴巴 （09988） 旗下淘寶中國都錄得帳面虧損。

據GOGOX招股書，淘寶中國於2018年修訂投資協議，以估值10億美元入股，對應現時架構每股成本為1.62美元（約12.64港元），最新帳面虧損38%或3.6億港元。

至於參與B輪至C輪融資的上市前投資者，入場成本價為每股1.8107美元至2.3420美元，折合相當於14.12至18.27港元。

相關文章：

【快狗打車】GOGOX上市至今累跌近4成　上市前C輪投資者齊損手、交銀資管數碼港賬面虧損

【新股IPO】快狗打車GOGOX2246首掛插22%、一手帳面蝕956元　數碼港：首間培育獨角獸上市

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編輯：麥德銘

港股 快狗打車（02246） 阿里巴巴－SW（09988） 淘寶 阿里巴巴 IPO

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