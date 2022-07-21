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【英揆之爭】辛偉誠卓慧思爭黨魁 工黨表明下次大選唔怕兩人

環球政治 10:48 2022/07/21

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英國保守黨黨魁選舉舉行新一輪投票，決出最後兩強。原本排次位的國際發展大臣莫佩琳得票最低，下任英國首相將由前財相辛偉誠及現任外相卓慧思之間產生。雖然辛偉誠暫時領先，但民調指卓慧思更受黨員支持。工黨副黨魁韋雅蘭則表明，下次大選時不管是何人領導保守黨，工黨亦有信心勝出。

【英揆之爭】保守黨最後兩強將出爐 民調唱淡前程 【下一頁】

周三（20日）的投票中，莫佩琳（Penny Mordaunt）得票雖有增長，但被卓慧思（Liz Truss）以113票反超，無緣擠身最後兩強。辛偉誠（Rishi Sunak）與卓慧思將展開競選活動，包括連場公開辯論，爭取成為下任英國首相。

保守黨黨員自8月5日起將收到選票，需要在9月2日下午5時前完成投票，最終結果會在9月5日公布。2019年時共約16萬合資格黨員參與最終投票，今次估計投票人數會有增長。

卓慧思承諾一旦當選將會減稅，希望幫助生活過得掙扎的英國家庭，以及釋放英國社會所有潛能及天賦。辛偉誠堅稱，自己是可以在下次大選中帶領保守黨擊敗工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）的人選，表示他若接任將支援民眾﹑讓英國經濟增長及利用脫歐所獲得的自由。

約翰遜《壯志淩雲》造型坐戰機 最想射某人上太空 【下一頁】

不過，工黨副黨魁韋雅蘭（Angela Rayner）表明，不論辛偉誠或卓慧思接任，工黨亦有信心在下次大選中擊敗保守黨。韋雅蘭指兩人與即將下台的約翰遜（Boris Johnson）政府有關，民眾已對其政府失去信心，亦受夠保守黨執政的日子。

民調機構YouGov訪問725名保守黨黨員，顯示目前在投票領先的辛偉誠支持度明顯落後，以19%不敵卓慧思，兩人之間競爭將十分激烈。

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責任編輯：吳漢培

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