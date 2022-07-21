【百度9888】百度照跌2%　發布第六代量產無人車Apollo RT6　料明年可以應用於蘿蔔快跑

▲ 【百度9888】百度發布第六代量產無人車Apollo RT6 料明年可以應用於蘿蔔快跑

百度 （09888） 在「百度世界大會2022」上，發布第六代無人車Apollo RT6，並指Apollo RT6的成本已降低至25萬元人民幣，較此前百萬級別成本大幅壓低。百度現跌2%，報137.6元。

百度集團資深副總裁、智能駕駛事業群組總經理李震宇表示，Apollo RT6明年可以應用於蘿蔔快跑。隨着成本的降低，未來無人車打車成本會比現在便宜一半以上。