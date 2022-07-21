  • 31°C
香港時間 : 2022721日 (四) 10:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【百度9888】百度照跌2%　發布第六代量產無人車Apollo RT6　料明年可以應用於蘿蔔快跑

股市 10:37 2022/07/21

分享：

分享：

【百度9888】百度發布第六代量產無人車Apollo RT6　料明年可以應用於蘿蔔快跑

百度 （09888） 在「百度世界大會2022」上，發布第六代無人車Apollo RT6，並指Apollo RT6的成本已降低至25萬元人民幣，較此前百萬級別成本大幅壓低。百度現跌2%，報137.6元。

百度集團資深副總裁、智能駕駛事業群組總經理李震宇表示，Apollo RT6明年可以應用於蘿蔔快跑。隨着成本的降低，未來無人車打車成本會比現在便宜一半以上。 

李彥宏：智能交通望能降九成交通事故

同時，百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏亦表示，「以車路協同為基礎的智能交通，可以讓通行效率提升15%至30%，推動GDP每年2.4%至4.8%的絕對增長。隨着智能交通的深入實踐，四年之內中國的一線城市將不再需要限購、限行。智能交通系統有望降低90%交通安全事故。

不過，百度2022百度世界大會官方視頻號直播一度被微信平台中斷，並轉至中國央視新聞視頻號直播間。

油價、黃金升定跌？艾德文錦輝教你期油、黃金點部署，即睇【ET財智Talk】

相關文章：

【百度9888】百度舉行虛擬數字人直播帶貨　30萬人幣出租元宇宙地皮、3秒售罄

【百度9888】百度：倘時機合適考慮在港推出自動駕駛出行服務「蘿蔔快跑」

【電動車】百度旗下小度向小鵬汽車提供語音問答服務　新功能將在小鵬未來車型上線

編輯：姚卓然

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

港股 汽車 百度集團—SW（09888） 李彥宏 交通 微信 交通事故

上一篇文章

港股跌幅擴大恒指20600點爭持　友邦（01299）股價失80元、騰訊（00700）跌近3%

下一篇文章

【內房危機】內房弱勢未止、龍湖跌3%　克而瑞：內地累計約230個項目陷爛尾樓斷供潮　涉25個省市自治區82個城市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【航空恢復】國泰航空調回停泊沙漠飛機返香港　曾泊7成機隊於海外
【航空恢復】國泰航空調回停泊沙漠飛機返香港　曾泊7成機隊於海外
【恒指夜期+ADR】夜期跌150點　李克強：不會為過高目標而出台超大規模刺激措施（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌150點　李克強：不會為過高目標而出台超大規模刺激措施（不斷更新）
【紀律行動】《乘風破浪的姐姐》女星遭聯交所譴責！出任細價股執董時自稱金融經驗豐富、獲月薪30萬元
【紀律行動】《乘風破浪的姐姐》女星遭聯交所譴責！出任細價股執董時自稱金融經驗豐富、獲月薪30萬元
【騰訊700】騰訊低開1%　南非大股東Naspers及Prosus疑已開始減持騰訊、過去三周豪擲百億回購　大戶倉位有序減持逾3180萬股
【騰訊700】騰訊低開1%　南非大股東Naspers及Prosus疑已開始減持騰訊、過去三周豪擲百億回購　大戶倉位有序減持逾3180萬股
【港元滙價】金管局今晨再接112億港元沽盤　本周最大額（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨再接112億港元沽盤　本周最大額（不斷更新）
【美股收市】科技股業績惹憧憬 納指再漲1.6% 道指升47點
【美股收市】科技股業績惹憧憬 納指再漲1.6% 道指升47點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款