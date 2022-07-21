【百度9888】百度照跌2%　發布第六代量產無人車Apollo RT6　料明年可以應用於蘿蔔快跑

上一篇文章
港股跌幅擴大恒指20600點爭持 友邦（01299）股價失80元、騰訊（00700）跌近3%
百度 （09888） 在「百度世界大會2022」上，發布第六代無人車Apollo RT6，並指Apollo RT6的成本已降低至25萬元人民幣，較此前百萬級別成本大幅壓低。百度現跌2%，報137.6元。
百度集團資深副總裁、智能駕駛事業群組總經理李震宇表示，Apollo RT6明年可以應用於蘿蔔快跑。隨着成本的降低，未來無人車打車成本會比現在便宜一半以上。
同時，百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏亦表示，「以車路協同為基礎的智能交通，可以讓通行效率提升15%至30%，推動GDP每年2.4%至4.8%的絕對增長。隨着智能交通的深入實踐，四年之內中國的一線城市將不再需要限購、限行。智能交通系統有望降低90%交通安全事故。
不過，百度2022百度世界大會官方視頻號直播一度被微信平台中斷，並轉至中國央視新聞視頻號直播間。
油價、黃金升定跌？艾德文錦輝教你期油、黃金點部署，即睇【ET財智Talk】
相關文章：
【百度9888】百度舉行虛擬數字人直播帶貨 30萬人幣出租元宇宙地皮、3秒售罄
【百度9888】百度：倘時機合適考慮在港推出自動駕駛出行服務「蘿蔔快跑」
【電動車】百度旗下小度向小鵬汽車提供語音問答服務 新功能將在小鵬未來車型上線
編輯：姚卓然