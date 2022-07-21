【職場熱話】畢業後一心只想做文員 打工仔期望輕鬆舒服過日子 慘遭女友投訴欠缺上進心

做文員是否就等於不上進？有打工仔近日在Discuss工作討論區分享個人感受，表示自己畢業後一直找尋文員工作，原因是自己主修科目並非專科，因此不知找什麼工作好，於是就打算找一些辦公室文員工作，期望可以輕鬆舒服過日子。樓主透露最近又轉了新工作，但依然都是文員，不過女朋友一聽到後就嫌棄樓主欠缺上進心；樓主更進一步透露，就連見工時HR聽到他話想做一些文職工作後反應都特別大。樓主不禁反問：「做文員就代表沒有上進心嗎？」

【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

樓主的分享引起網友不少迴響，不少網民忍不住直接批評樓主：「讀完大學做文員，無謂囉。」、「留給師奶做啦，後生仔當然要出去跑一下，學一下新事物捱一下嘛，後生不捱，難道等老了捱不到時才去捱？」

有一位苦口婆心的網友更疾書數百字，似是希望能夠「點醒」樓主：「你又想輕輕鬆鬆舒舒服服，又想人覺得你不是不上進，但你實際上又搵不到幾多錢來提高大家生活品質，這樣好難搞架啵老細！即時你覺得自己明明有能力，但你又唔想發揮到咁盡，比較甘於現狀，這樣我又覺得你其實又不能怪人家這樣看囉！」

該位網友進一步提醒樓主，「文員」和「文職」是兩樣不同工種，「文員」是做一些較低專業技術的工作，「簡單來說就是公司打雜，沒有什麼上升空間」，相反，「文職」是公司中層至高層管理都可以，「兩者是有本質上的區別」。另一位網友亦指出，「所謂文員就是不需要太多技能同學歷都可以從事的繁複工序，例如純打字、對單、入信之類。需要較專門技能的就是會計、Admin。」

根據樓主的「供詞」，網友推斷樓主女友其實並非嫌棄樓主收入不夠高，而只是希望樓主保持進步，不要停滯不前，但當然樓主自己有沒有想過突破，或有沒有能力突破又是另一回事。「你無能力就直接和她講，問問她有什麼看法，坦坦白白不要耽誤人家青春。」另一位網友亦抱持相同看法：「做文員不是問題，問題在於你欠缺拼搏精神，讓女友看死你不夠上進、沒有將來」。

網友建議，樓主並非不可以做文員，但空閒時都可以去增值一下自己，尋找自己將來的工作方向，真係沒有的話就晚上找多一份兼職，如此一來才叫上進，為大家日後的生活而努力，「男人就要有返做男人應有的擔當！」如果樓主女友仍然嫌棄的話，就可能是她要求過高了。

有一位網友就力排眾議，一連發出五個提問 ：「女性做文員就可以接受，是正常？」、「原來人人都懂得做文員？」、「文員只有無志氣的人去做？」、「做一份舒服的工作，是不應該的？」、「今天做文員，就一世人都做文員？」各個觀點均明顯有撐樓主之意。

【職場熱話】工作空白期近3個月 被HR質問是否「個人有問題」 打工仔跪求得體回應方法【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文