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【大行報告】大和：澳門賭場重開有利有弊、或令防疫鞏固期延長　銀娛金沙半日跌約2%

股市 12:35 2022/07/21

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【澳門疫情】大和：賭場重開有利有弊、或令防疫鞏固期延長　銀娛金沙跌3%

澳門賭場將於7月23日起有限度重開，大和資本認為，隨澳門政府將未來兩周定為防疫鞏固期，開放部分工商業活動，並重開賭場，對濠賭股來說有利有弊。

澳門賭場7.23起有限度開放　工商業場所恢復有限度營運【下一頁】

濠賭股未有受重開賭場消息刺激，股價普遍隨大市回落，金沙中國 （01928） 半日跌1.7%，銀娛 （00027） 跌2.3%，美高梅 （02282） 跌0.2%，而永利 （01128） 、新濠 （00200） 升逾1%。

澳門政府對新確診個案的容忍程度增加

大和稱，正面來看，賭場重開，反映澳門政府對新確診個案的容忍程度增加，不過，基於社區仍未清零，重開賭場有可能令防疫鞏固期延長，而且澳門珠海的通關正常化亦可能因此押後，日均博彩收益要回復至2億澳門元或更難。

大和指，重新賭場長線對澳門來說相當重要，但建議投資者短線對濠賭股持審慎態度，維持澳門珠海關口第四季重開的預測，濠賭股行業評級「正面」。

油價、黃金升定跌？艾德文錦輝教你期油、黃金點部署，即睇【ET財智Talk】

相關文章：【業績｜濠賭股】金沙中國轉跌逾3%　第二季淨虧損擴大至4.22億美元　經調整物業EBITDA虧損1.1億美元

相關文章：【大行報告】大摩：澳門通關日子不明朗、降今明兩年賭收預測　再調整濠賭股評級及目標價（附名單）

相關文章：【大行報告】花旗：澳門通關時間料推遲至明年首季、調低全年賭收預測三成　降濠賭股目標價1%至15%（附個股目標價）

編輯：陳韻妍

港股 永利澳門（01128） 美高梅中國（02282） 金沙中國有限公司（01928） 銀河娛樂（00027） 大行報告 出入境管制 疫情 博彩 澳門元

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