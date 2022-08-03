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【電子煙】思摩爾再有2子公司獲煙草專賣生產許可證　總體生產經營按預定計劃進行

股市 20:48 2022/08/03

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思摩爾再有2子公司獲煙草專賣生產許可證　總體生產經營按預定計劃進行

電子煙龍頭思摩爾 （06969） 公布，旗下再有兩間全資子公司獲頒發煙草專賣生產企業許可證，包括深圳麥克韋爾科技有限公司，以及深圳市麥克兄弟科技有限公司，有效期限自2022年7月25日至7月31日。思摩爾指，許可證頒發進一步增強思摩爾未來發展信心，集團總體生產經營將按預定計劃進行。

早前，思摩爾旗下全資子公司深圳市韋普萊思科技有限公司已經收到煙草專賣生產企業許可證，有效期限自2022年7月11日至2023年7月31日。 

根據中國煙草專賣局於2022年3月11日發佈的《電子煙管理辦法》及有關問題解答的規定，在中國境內從事電子煙的生產、批發、零售等環節需取得相關煙草專賣許可證，並規定從2022年5月1日到2022年9月30日為過渡期。

至於早前華寶國際 （00336） 以及中國波頓 （03318） 均已獲得電子煙生產許可證。

記者：梁安琪

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思摩爾國際（06969） 港股 煙草產品 中國波頓（03318） 華寶國際（00336）

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