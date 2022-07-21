▲ 【TikTok母企】字節跳動估值跌穿3000億美元 較去年回落至少25%

外電引述消息指，TikTok母公司字節跳動（ByteDance）因上市計劃停滯不前，令不少投資者卻步，最新估值已跌穿3000億美元，較去年至少低25%。去年市場曾傳出Tiger Global Management以4600億美元估值作價，買入字節跳動股份。

報道指，字節跳動的投資者以低於2750億美元的估值，買入字節跳動持股，部分字節跳動股東提出以估值2500億美元的作價，出售字節跳動股份，但未有投資者願意購買，目前潛在買家及賣家的估值相距甚遠。

字節跳動估值大跌，相信與市場對於內地科網巨擘的投資情緒轉差有關，而且不少已上市的互聯網公司如阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 股價今年來亦累跌13%及24%。

基於環球市場大幅波動，市場估計，字節跳動的上市計劃短期內難以成事。字節跳動及Tiger拒評上述消息。

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編輯：陳韻妍