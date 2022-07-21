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【ET開市直擊】港股未算悲觀？新七小福策略跟進（附time code）

股市 10:57 2022/07/21

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港股上日跟隨美股反彈，國務院總理李克強表示，不會為過高目標而出台超大規模刺激措施，恒指夜期回軟跌150點，港股未算悲觀？凱基亞洲投資策略部主管溫傑（比比）今早9時來到《ET開市直擊》為你拆解市況，兼跟進新「七小福」：比亞迪 （01211） 、龍源電力 （00916） 、百威亞太 （01876） 、中國中鐵 （00390） 、領展 （00823） 、紫金礦業 （02899） 、嘉泓物流 （02130） 最新策略。

Time code
00：38 - 港股今日焦點速覽　
01：21 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
03：13 - 亞太股市早段市況速報
05：05 - 市場對美股盈利樂觀    合理估值反映美股下跌空間多少
06：28 - 美元強不利大型美股盈利     
07：15 - 美股業續對辦    美股反彈正常
07：50 - 美國聯儲局縮表比預期慢
08：06- 加息預期仍未降溫    9月加息多少市場最關注
09：01 - 對美股審慎     不看好歐洲股
09：41 - 港股上日市況速覽+北水盤路
11：05 - 李克強發言解讀：關鍵在不會追求過高目標
13：01 - 料內地會繼續出招力挽經濟
13：18 - 維持國策受惠股選股方向    李克強發言合理、可理解
14：44 - 港股用4-8星期中期調整    港股受至少6大利淡因素拖累
18：01 - 港股望守20700點     突破21200點才可上望22500點
18：31 - 港股中線料新區間為：19178點至21291點
19：08 - 新七小福策略跟進：比亞迪 （01211） 、龍源電力 （00916） 、百威亞太 （01876） 、中國中鐵 （00390） 、領展 （00823） 、紫金礦業 （02899） 、嘉泓物流 （02130）
20：55 - 比亞迪 （01211） 第一注放260元
22：24 - 龍源電力 （00916） 15元買入、12.75元止蝕
24：02 - 8-9月內地經濟數據料反映刺激措施     外圍加息料明朗化
25：18 - 中國中鐵 （00390） 基建股仍可憧憬     爛尾樓不利水泥股、建材股
25：50 - 百威亞太 （01876） 、領展 （00823） 買入價分析
26：27 - 紫金礦業 （02899） 、嘉泓物流 （02130） 分析
27：13 - 新七小福未到價只有龍源電力 （00916）     比亞迪 （01211） 、中國中鐵 （00390） 表現最好 
27：29 - 港股開市前市況速報
28：25 - 消息股：眾安在綫 （06060） 、赤子城科技 （09911） 、中聯重科 （01157） 、ASMPT （00522） 、中石化 （00386） 、中移動 （00941） 、中電信 （00728） 、中聯通 （00762）
29：55 - ET個股推介：財險 （02328）
33：53 - 港股開市初段市況速報
35：19 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 現價可買入？
36：46 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 105元買入咩位走？
38：41 - 觀眾問股：京東 （09618） 233元有貨咩價可再加貨？
40：26 - 觀眾問股：美團 （03690） ATM中質地最好？ 應否長期儲貨？
42：05 - 中線睇好京東 （09618）    可考慮買科技股ETF
42：44 - 觀眾問股：商湯 （00020） 5元有貨點算？
46：08 - 觀眾問股：ASMPT （00522） 點睇？可考慮入手？
48：22 - 觀眾問股：維達 （03331） 冇貨在手     維達用家可以買入對沖？
49：48 - 觀眾問股：港交所 （00388） 短線有冇機會上380元？
51：36 - 觀眾問股：下半年港股會維持兩萬一水平？如拜登下台對美元、人民幣、港股的影響多大？
53：52 - 觀眾問股：創科實業 （06669） 上日89元買入  今早回調求分析及操作？
56：22 - 觀眾問股：國泰航空 （00293） 值唔值10元？
58：02 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 為何盈喜升不上來？ 79元有2手怎操作？
1：00：15 - 觀眾問股：信達生物 （01801） VS 海底撈 （06862） 邊隻較好？
1：01：59 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 3.16元買入持有還是止蝕？
1：04：00 - 觀眾問股：東方海外 （00316） 前景點睇？
1：05：24 - 觀眾問股：中移動 （00941） 51元買入、友邦 （01299） 36元買入、香港電訊 （06823） 10.2元買入、領展 （00823） 36元買入     加息環境要調整投資組合嗎？
1：07：55 - 港股、A股開市初段市況速報
1：08：14 - 財經日誌提提你

*內地GDP遜預期   爛尾樓風波點收科？重溫《開市追揸沽》*

*油價升定跌？重溫《ET財智Talk》艾德文錦輝教你期油、黃金點部署*

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欄名 : ET開市直擊

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