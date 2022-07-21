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【內房危機】內房弱勢未止、龍湖跌3%　克而瑞：內地累計約230個項目陷爛尾樓斷供潮　涉25個省市自治區82個城市

股市 10:13 2022/07/21

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【內房危機】克而瑞：內地累計約230個項目陷爛尾樓斷供潮　涉及25個省市自治區82個城市

克而瑞地產研究發布指，截至7月19日，據不完全統計中國累計約230個項目業主發布了強制停貸告知書，涉及25個省市自治區的82個城市。

克而瑞表示，內地停貸事件對購房者產生了一定影響，短期內存在較大反應，如延後購房計畫重新觀望、不購買一手新房而購買二手期房等，而部分城市購房需求轉向二手現房市場。

內房未止跌　碧服更創近3年低

內房弱勢未止，龍湖 （00960） 跌3%，報27.5元，正考驗7月15日27.05元低位。碧桂園 （02007） 、潤地 （01109） 、中海外 （00688） 跌1%至2%。旭輝 （00884） 跌3.8%，時代中國 （01233） 、合景泰富 （01813） 、寶龍地產 （01238） 則升0.6%至1.2%。至於物管股龍頭碧桂園服務 （06098） 跌3.8%，報21.7元，創2019年9月底的近3年低。

中西部二線城市承受較大衝擊

在30個涉及停貸的重點城市之中，7月首兩周新房成交規模連跌兩周，第29周成交規模300.5萬平方米，按周下降12%。第28周按周下降41%，一改此前按周連增8周格局。克而瑞認為中國7月新房成交規模將造成較大衝擊，尤其是中西部二線城市短期將顯著下降。

該研究機構又指，購房者選擇「國央企」和「現房」以避開風險，同時，銀行業也將重啟對涉及房地產業貸款的審慎態度。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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