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【內房危機】內房午後擴大跌勢、旭輝跌10%　克而瑞：內地累計約230個項目陷爛尾樓斷供潮　涉25個省市自治區82個城市

股市 14:15 2022/07/21

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【內房危機】克而瑞：內地累計約230個項目陷爛尾樓斷供潮　涉及25個省市自治區82個城市

克而瑞地產研究發布指，截至7月19日，據不完全統計中國累計約230個項目業主發布了強制停貸告知書，涉及25個省市自治區的82個城市。

克而瑞表示，內地停貸事件對購房者產生了一定影響，短期內存在較大反應，如延後購房計畫重新觀望、不購買一手新房而購買二手期房等，而部分城市購房需求轉向二手現房市場。

內房未止跌　旭輝碧桂園更創近3年低

內房午後擴大跌勢，龍湖 （00960） 跌5%，報27元，創1年低位。旭輝 （00884） 跌10.3%，碧桂園 （02007） 跌6%，同創3年低位。弘陽地產 （01996） 及中駿 （01966） 跌7%，滙景 （09968） 及旭輝永升 （01995） 亦跌6%。潤地 （01109） 、時代中國 （01233） 及中海外 （00688） 跌3%。寶龍地產 （01238） 跌0.9%，合景泰富 （01813） 跌0.6%。至於物管股龍頭碧桂園服務 （06098） 跌8.4%，報20.7元，創1年低位。

中西部二線城市承受較大衝擊

在30個涉及停貸的重點城市之中，7月首兩周新房成交規模連跌兩周，第29周成交規模300.5萬平方米，按周下降12%。第28周按周下降41%，一改此前按周連增8周格局。克而瑞認為中國7月新房成交規模將造成較大衝擊，尤其是中西部二線城市短期將顯著下降。

該研究機構又指，購房者選擇「國央企」和「現房」以避開風險，同時，銀行業也將重啟對涉及房地產業貸款的審慎態度。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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