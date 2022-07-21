【港股市況】恒生指數跌逾200點　友邦跌逾3%　ATMXJ個別發展（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股向好，港股則低開，恒生指數開報20811點，跌78點。恒生科技指數跌0.2%，報4567點。騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 跌1%；金沙 （01928） 績後向好升0.6%；藥明生物 （02269） 續升逾2%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：15】手機孖寶逆市造好，其中舜宇光學 （02382） 升逾4%；瑞聲科技 （02018） 升0.6%。

【10：12】半新股中國石墨 （02237） 股價再回吐2成，低見0.55元。

【10：11】【大行報告】大和：澳門賭場重開有利有弊、或令防疫鞏固期延長 銀娛金沙跌3%

【10：08】大摩將友邦 （01299） 目標價下調逾1成至111元；瑞信將友邦目標價下調至100元，友邦股價最新跌3.4%，報80.3元。

【10：03】商湯 （00020） 股價逆市再彈逾1%，高見2.37元。

【10：02】騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 最新跌逾1%；美團 （03690） 跌0.4%；京東 （09618） 逆市靠穩升0.5%；小米 （01810） 升0.2%。

【09：56】GBA （02945） 昨日大瀉，股價今早再破底低見0.086元後，最新倒升反彈逾4成，高見0.135元。

【09：53】友邦 （01299） 最新跌逾3%，低見80.5元，成交7億元，恒指跌逾200點，報20675點，跌214點。

【09：51】金沙 （01928） 跌幅擴大至近5%，低見16.64元；銀娛 （00027） 跌近3%，低見44.35元。

【09：49】恒指跌幅擴大至150點，報20735點，跌154點。

【09：46】國際金融股向下，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 跌逾1%；友邦 （01299） 跌逾2%。

【09：44】藥明生物 （02269） 升幅擴大至逾4%，高見82.95元。

【09：43】眾安在綫 （06060） 跌幅擴大至11%，低見19.8元。

【09：42】大市開市後跌百點，恒指跌99點，報20790點；科指升0.2%，報4585點。

【09：41】藍籌濠賭股轉跌，銀娛 （00027） 跌2%；金沙 （01928） 轉跌逾1%。

【09：36】ATMXJ個別發展，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌0.8%；美團 （03690） 轉升0.2%；京東 （09618） 升0.7%；小米 （01810） 升0.5%。

【09：34】思摩爾國際 （06969） 升逾7%，思摩爾國際公布全資子公司深圳市韋普萊思科技收到煙草專賣局頒發的煙草專賣生產企業許可證。

【09：33】【中聯重科】中聯重科彈高6% 擬回購2.2至4.3億股A股 涉最多40億人幣

【09：33】澳門衛生局局長羅奕龍表示當地賭場可在「鞏固期」有限度開放，銀娛 （00027） 升0.1%；金沙 （01928） 升0.8%；永利 （01128） 升逾3%；美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 升近1%；新濠 （00200） 升1%。

【澳門疫情】澳門賭場7.23起有限度開放 工商業場所恢復有限度營運、市民可原區散步放狗

【09：29】赤子城科技 （09911） 逆市升逾3%，赤子城科技預計上半年社交業務收入介乎12.5億至12.85億元人民幣，按年增長50%。

【盈喜盈警】赤子城料上半年社交業務收入增五成至近13億人幣 創新業務收入削五成至1億人幣

【09：27】眾安在綫 （06060） 發盈警，股價低開近半成。眾安在綫料上半年盈轉虧，錄得淨虧損約6.5億至7.5億元人民幣，去年同期則錄得凈利潤約6億元人民幣。

【盈警】眾安在綫料上半年轉蝕6.5億至7.5億人幣 主因投資收益大跌及債務的滙兌損失

【09：20】中國儒意 （00136） 逆市升2%。旗下景秀游戲於5月26日正式上線的史詩級三國策略手游《亂世逐鹿》，至7月19日，總註冊人數已達134 萬，亦已超出1億元人民幣的總充值。

【騰訊持股】中國儒意首款遊戲《亂世逐鹿》總充值破億人幣

【09：20】恒生指數開報20811點，跌78點。恒生科技指數跌0.2%，報4567點。騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 跌1%；金沙 （01928） 績後向好升0.6%；藥明生物 （02269） 續升逾2%。

【騰訊700】騰訊低開1% 南非大股東Naspers及Prosus疑已開始減持騰訊、過去三周豪擲百億回購 大戶倉位有序減持逾3180萬股

【09：13】期指開報20788點，跌108點或0.5%。

【08：56】四環醫藥 （00460） 公布，集團共五款產品中選第七批全國藥品集中採購。

【08：53】恒馳汽車在首屆720恒馳節活動上公佈，截至昨天下午6時4分，恒馳5預售訂單數已達3.7萬輛。

【恒大汽車】恒馳總裁劉永灼：恒馳5大賣已成定局 「7.20恒馳節」公布預售訂單數達3.7萬輛

【08：48】國美零售 （00493） 開市前公布短暫停牌。

【08：47】【內房危機】克而瑞：內地累計約230個項目陷爛尾樓斷供潮 涉25個省市自治區82個城市

【08：40】恒指黑期跌約131點，報20760點；道指期貨跌73點，報31780點。

【08：14】【業績】ASM太平洋中期多賺38.7% 派息1.3元，擬斥最多4.2億元回購

【08：12】【業績】維達國際上半年盈利挫34% 中期息派10港仙

【07：55】【業績｜濠賭股】金沙中國第二季淨虧損擴大至4.22億美元 經調整物業EBITDA虧損1.1億美元

【07：49】【中美貿易戰】拜登：將於未來10日內與習近平通話 或涉下調對華加徵關稅事宜

【07：45】【港元滙價】金管局今晨再接112億港元沽盤 本周最大額（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報20705點，跌185點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報48.57元，較港收市價低0.68元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報335.57元，較港收市價低3.03元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報102.01元，較港收市價低1.19元或1.2%。

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【07：30】市場聚焦周四的歐洲央行議息會議，科技股業績惹憧憬，美股反覆靠穩，道指收市升47點，報31874點；標指升23點，報3959點；納指升184點，報11897點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】金風科技、兗礦能源、兗煤澳大利亞

責任編輯︰梁浩碩

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