【港股市況】恒指黑期跌約131點　道指期貨跌73點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股向好，港股若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約185點，恒指料開報20705點。滙豐 （00005） ADR折合報48.57元，較港收市價低0.68元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報335.57元，較港收市價低3.03元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報102.01元，較港收市價低1.19元或1.2%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：13】期指開報20788點，跌108點或0.5%。

【08：56】四環醫藥 （00460） 公布，集團共五款產品中選第七批全國藥品集中採購。

【08：53】恒馳汽車在首屆720恒馳節活動上公佈，截至昨天下午6時4分，恒馳5預售訂單數已達3.7萬輛。

【恒大汽車】恒馳總裁劉永灼：恒馳5大賣已成定局 「7.20恒馳節」公布預售訂單數達3.7萬輛

【08：48】國美零售 （00493） 開市前公布短暫停牌。

【08：47】【內房危機】克而瑞：內地累計約230個項目陷爛尾樓斷供潮 涉25個省市自治區82個城市

【08：40】恒指黑期跌約131點，報20760點；道指期貨跌73點，報31780點。

【08：14】【業績】ASM太平洋中期多賺38.7% 派息1.3元，擬斥最多4.2億元回購

【08：12】【業績】維達國際上半年盈利挫34% 中期息派10港仙

【07：55】【業績｜濠賭股】金沙中國第二季淨虧損擴大至4.22億美元 經調整物業EBITDA虧損1.1億美元

【07：49】【中美貿易戰】拜登：將於未來10日內與習近平通話 或涉下調對華加徵關稅事宜

【07：45】【港元滙價】金管局今晨再接112億港元沽盤 本周最大額（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報20705點，跌185點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報48.57元，較港收市價低0.68元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報335.57元，較港收市價低3.03元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報102.01元，較港收市價低1.19元或1.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場聚焦周四的歐洲央行議息會議，科技股業績惹憧憬，美股反覆靠穩，道指收市升47點，報31874點；標指升23點，報3959點；納指升184點，報11897點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】金風科技、兗礦能源、兗煤澳大利亞

責任編輯︰梁浩碩

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