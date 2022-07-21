【港股市況】恒指黑期跌約131點　道指期貨跌73點（不斷更新）

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【美股焦點】福特汽車據報擬裁減8000職位 爲電動車業務提供資金
美股向好，港股若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約185點，恒指料開報20705點。滙豐 （00005） ADR折合報48.57元，較港收市價低0.68元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報335.57元，較港收市價低3.03元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報102.01元，較港收市價低1.19元或1.2%。
【09：13】期指開報20788點，跌108點或0.5%。
【08：56】四環醫藥 （00460） 公布，集團共五款產品中選第七批全國藥品集中採購。
【08：53】恒馳汽車在首屆720恒馳節活動上公佈，截至昨天下午6時4分，恒馳5預售訂單數已達3.7萬輛。
【恒大汽車】恒馳總裁劉永灼：恒馳5大賣已成定局 「7.20恒馳節」公布預售訂單數達3.7萬輛
【08：48】國美零售 （00493） 開市前公布短暫停牌。
【08：47】【內房危機】克而瑞：內地累計約230個項目陷爛尾樓斷供潮 涉25個省市自治區82個城市
【08：40】恒指黑期跌約131點，報20760點；道指期貨跌73點，報31780點。
【08：14】【業績】ASM太平洋中期多賺38.7% 派息1.3元，擬斥最多4.2億元回購
【08：12】【業績】維達國際上半年盈利挫34% 中期息派10港仙
【07：55】【業績｜濠賭股】金沙中國第二季淨虧損擴大至4.22億美元 經調整物業EBITDA虧損1.1億美元
【07：49】【中美貿易戰】拜登：將於未來10日內與習近平通話 或涉下調對華加徵關稅事宜
【07：45】【港元滙價】金管局今晨再接112億港元沽盤 本周最大額（不斷更新）
【07：45】港股ADR收報20705點，跌185點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報48.57元，較港收市價低0.68元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報335.57元，較港收市價低3.03元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報102.01元，較港收市價低1.19元或1.2%。
【07：30】市場聚焦周四的歐洲央行議息會議，科技股業績惹憧憬，美股反覆靠穩，道指收市升47點，報31874點；標指升23點，報3959點；納指升184點，報11897點。
責任編輯︰梁浩碩
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