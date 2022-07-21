【恒指夜期+北水】北水續吸資8.3億 買騰訊 恒指夜期升44點（不斷更新）

北水吸資8.3億 買騰訊

北水轉為吸資8.3億元，騰訊 （00700） 錄得5.2億元淨流入，美團 （03690） 及快手 （01024） 各錄逾1億元淨流入。淨流出方面，理想汽車 （02015） 有1.8億元淨沽盤。

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港股回吐逾300點。恒生指數開報20811點，跌78點，其後走勢反覆向下，半日跌285點，午後跌幅一度收窄至百點，惟內地股市下跌，拖累大市跌逾300點。恒生指數收報20574點，跌315點，成交1016億元。恒生科技指數升0.1%，報4582點。友邦 （01299） 跌逾4%，美團 （03690） 跌逾2%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；內房續挫，碧桂園 （02007） 跌逾6%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 網易 152.80 +6.3 +9 25 創科實業 93.10 +2.4 +5 19 藥明生物 80.45 +1.1 +5 82 美團 190.40 -2.2 -34 -40 滙豐 48.20 -2.1 -34 9 友邦 79.20 -4.8 -82 16

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【19：30】恒指夜期升46點，報20619點。

【16：10】恒生指數收報20574點，跌315點，成交1016億元。恒生科技指數升0.1%，報4582點。友邦 （01299） 跌逾4%，美團 （03690） 跌逾2%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；內房續挫，碧桂園 （02007） 跌逾6%。

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、海信家電及波司登

【大行報告】友邦8月25日公佈中期業績 大摩料新業務價倒退14%、降目標價至111元

【16：00】恒生指數U盤前跌347點，報20543點。

【15：49】【互聯網數據】中國上半年手遊總營收1105億人幣、按年跌3.7% 打機人數罕見負增長

【15：48】恒指收市前跌約334點，報20555點；科指跌0.2%，報4568點。

【15：42】比亞迪 （01211） 尾市跌2%，低見281.6元。

【比亞迪1211】比亞迪將於明年進軍日本乘用車市場 首年計劃推出3款純電動車

【15：35】友邦 （01299） 尾市跌逾5%，低見78.85元。

【15：27】凱升 （00102） 跌逾16%，太陽城集團 （01383） 跌逾8%。

【15：15】億和 （00838） 尾市升幅擴大至2成，高見1.99元。

【15：08】【HSBC滙豐】滙豐前海證券設立中共黨委 外資投行機構首例

【15：06】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾2%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。

【15：05】恒指跌幅擴大至300點，報20577點，跌312點。科指跌0.2%，報4564點。

【15：01】內地三大指數下跌，上證跌近1%；深證跌0.9%；創業板指跌0.5%。

【14：56】思摩爾 （06969） 最新轉跌0.5%，低見20.45元，今早曾升逾8%高見22.3元。

【14：50】融科 （02323） 最新升9成，高見0.121元，成交1736萬元。融科公布，有關收到香港催款函及中國催款函各兩份的公告，集團與貸款人正討論延長貸款本金償還日期，暫定於明年底的可能性以及分期支付貸款利息的可能性。

【14：32】大市跌幅再擴大至逾200點，恒指報20661點，跌229點；科指升0.3%，報4590點。

【14：23】碧桂園服務 （06098） 曾跌一成，破底低見20.3元，最新跌近9%，報20.6元。

【14：16】【遊戲股】商務部等27部門擬擴大網絡遊戲審核試點 遊戲股走強 心動曾漲逾一成、網易升7%

【14：15】億和 （00838） 升幅擴大至15%，高見1.93元。

【14：09】商湯 （00020） 股價再彈4%，高見2.45元，成交2.5億元。

【14：05】恒指跌幅收窄至140點，報20749點；科指升近1%，報4622點。阿里巴巴 （09988） 轉升0.2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌幅收窄至0.8%。

【14：03】 手遊股逆市向上，其中網易 （09999） 升近7%；心動 （02400） 升逾7%；中手游 （00302） 、IGG （00799） 升逾3%。商務部等27部門發布《關於推進對外文化貿易高質量發展的意見》，意見提出，深化文化領域審批改革。聚焦推動文化傳媒、網絡遊戲、動漫、創意設計等領域發展，開展優化審批流程改革試點，擴大網絡遊戲審核試點，創新事中事後監管方式。

【13：40】融科 （02323） 升逾74%，高見0.113元，成交1255萬元。

【13：34】【電動車】蔚來計劃第四季交付150kWh固態電池 用戶可選方案升級置換

【13：32】【港元滙價】金管局接錢後港滙曾見7.8478 約兩周最強水平

【13：20】內房午後跌幅進一步加深，中海外 （00688） 跌近4%；潤地 （01109） 跌逾4%；碧桂園 （02007） 跌半成破底；雅居樂 （03383） 跌近2%；龍湖 （00960） 跌4%。

【13：18】阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至0.9%；騰訊 （00700） 跌1.6%；美團 （03690） 跌近1%。

【13：10】大市跌幅收窄至約200點，報20686點，跌203點。科指升0.5%，報4598點。

【13：10】國家互聯網信息辦公室依據《網絡安全法》《數據安全法》《個人信息保護法》《行政處罰法》等法律法規，對滴滴全球股份有限公司處80.26億元人民幣罰款，對滴滴全球股份有限公司董事長兼CEO程維、總裁柳青各處100萬元人民幣罰款。

【滴滴出行】滴滴被判罰80.26億元人幣 另CEO程維、總裁柳青各處100萬元人幣罰款

【13：03】騰訊 （00700） 午後初段跌約2%；友邦 （01299） 跌4.3%。

【13：02】建業地產 （00832） 午後抽升8%，高見0.8元。

【13：00】恒生指數午後初段跌249點，報20640點；科指轉升近0.1%，報4579點。

【12：59】【內房股】河南省國資最終以0.7325元購入建業地產29%股權 總代價6.48億

【12：41】【下半年展望】中泰證券：第三季離岸中資股風險偏好未必積極改善 應配置石油、煤炭、電訊等板塊

【12：37】【盈喜盈警】中國建築興業發盈喜 料上半年溢利增不少於4成

【12：36】【業績｜教育股】中滙集團首九個月收入升近四成 新推大灣區領袖創業人飛躍課程一年需付19萬元、公司稱課程招生情況可觀

【12：20】【阿里巴巴9988】支付寶：小程序月活用戶按年增三成 過去一年開放78個通用產品

【12：00】恒生指數半日跌285點，報20604點，成交487億元。恒生科技指數跌0.2%，報4568點。友邦 （01299） 跌近5%；騰訊 （00700） 跌逾2%；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%；藥明生物 （02269） 升逾2%。

【11：48】昨下挫的耐世特 （01316） ，股價今早反彈近一成，高見5.74元。

【11：45】恒指中午收市前跌約267點，報20622點；科指跌近0.2%，報4569點。

【11：34】【財富管理】中投公司據報重組主要投資部門 以應對人才流失及投資環境變得複雜

【11：30】內地股市半日個別發展，上證跌0.4%；深證跌0.2%；創業板指升0.3%。

【11：30】【大行報告】野村：李寧6月銷情已回復正數 國際體育用品股復甦速度不如中資品牌

【11：23】億和 （00838） 逆市升一成，高見1.83元。億和日前公布斥7200萬元收購富士膠片商務設備（上海）公司全部股權。

【11：14】中資電訊股向下，中移動 （00941） 跌0.7%；聯通 （00762） 跌0.3%；中電信 （00728） 跌1%。

【內地電訊股】中移動6月5G用戶增1581萬戶 一文看清電訊商6月數據

【11：08】恒指最新跌約259點，報20630點；科指跌0.2%，報4568點。

【11：05】【國美493】國美零售今停牌 據指旗下互聯網家裝公司「打扮家」全線業務暫停

【11：00】金沙 （01928） 、銀娛 （00027） 跌幅略收窄至約2%。

【10：57】【半新股】快狗打車GOGOX連跌10個交易日 阿里巴巴A輪入場都損手

【10：53】眾安在綫 （06060） 最新挫近15%，低見19.16元。

【10：47】騰訊 （00700） 最新跌2.5%，低見330元。恒指跌近270點，報20619點；科指轉跌0.2%，報4565點。

【10：42】舜宇光學 （02382） 升幅擴大至逾5%，高見113.8元，暫為表現最好藍籌。

【10：41】碧桂園服務 （06098） 股價跌逾4%，破底低見21.45元，藍籌中表現最差。

【10：38】【百度9888】百度照跌2% 發布第六代量產無人車Apollo RT6 料明年可以應用於蘿蔔快跑

【10：32】快狗打車 （02246） 十連跌，股價今早再跌逾3%，破底低見7.73元再創上市後新低。

【10：28】友邦 （01299） 最新跌逾4%，低見79.45元，成交10億元。

【10：26】內房下跌，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌逾2%；碧桂園 （02007） 跌近3%；雅居樂 （03383） 跌近2%；龍湖 （00960） 跌逾3%。克而瑞地產研究發布指，截至7月19日，據不完全統計中國累計約230個項目業主發布了強制停貸告知書，涉及25個省市自治區的82個城市。

【10：25】騰訊 （00700） 跌幅擴至近2%，低見332元。

【10：15】手機孖寶逆市造好，其中舜宇光學 （02382） 升逾4%；瑞聲科技 （02018） 升0.6%。

【10：12】半新股中國石墨 （02237） 股價再回吐2成，低見0.55元。

【10：11】【大行報告】大和：澳門賭場重開有利有弊、或令防疫鞏固期延長 銀娛金沙跌3%

【10：08】大摩將友邦 （01299） 目標價下調逾1成至111元；瑞信將友邦目標價下調至100元，友邦股價最新跌3.4%，報80.3元。

【10：03】商湯 （00020） 股價逆市再彈逾1%，高見2.37元。

【10：02】騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 最新跌逾1%；美團 （03690） 跌0.4%；京東 （09618） 逆市靠穩升0.5%；小米 （01810） 升0.2%。

【09：56】GBA （02945） 昨日大瀉，股價今早再破底低見0.086元後，最新倒升反彈逾4成，高見0.135元。

【09：53】友邦 （01299） 最新跌逾3%，低見80.5元，成交7億元，恒指跌逾200點，報20675點，跌214點。

【09：51】金沙 （01928） 跌幅擴大至近5%，低見16.64元；銀娛 （00027） 跌近3%，低見44.35元。

【09：49】恒指跌幅擴大至150點，報20735點，跌154點。

【09：46】國際金融股向下，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 跌逾1%；友邦 （01299） 跌逾2%。

【09：44】藥明生物 （02269） 升幅擴大至逾4%，高見82.95元。

【09：43】眾安在綫 （06060） 跌幅擴大至11%，低見19.8元。

【09：42】大市開市後跌百點，恒指跌99點，報20790點；科指升0.2%，報4585點。

【09：41】藍籌濠賭股轉跌，銀娛 （00027） 跌2%；金沙 （01928） 轉跌逾1%。

【09：36】ATMXJ個別發展，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌0.8%；美團 （03690） 轉升0.2%；京東 （09618） 升0.7%；小米 （01810） 升0.5%。

【09：34】思摩爾國際 （06969） 升逾7%，思摩爾國際公布全資子公司深圳市韋普萊思科技收到煙草專賣局頒發的煙草專賣生產企業許可證。

【09：33】【中聯重科】中聯重科彈高6% 擬回購2.2至4.3億股A股 涉最多40億人幣

【09：33】澳門衛生局局長羅奕龍表示當地賭場可在「鞏固期」有限度開放，銀娛 （00027） 升0.1%；金沙 （01928） 升0.8%；永利 （01128） 升逾3%；美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 升近1%；新濠 （00200） 升1%。

【澳門疫情】澳門賭場7.23起有限度開放 工商業場所恢復有限度營運、市民可原區散步放狗

【09：29】赤子城科技 （09911） 逆市升逾3%，赤子城科技預計上半年社交業務收入介乎12.5億至12.85億元人民幣，按年增長50%。

【盈喜盈警】赤子城料上半年社交業務收入增五成至近13億人幣 創新業務收入削五成至1億人幣

【09：27】眾安在綫 （06060） 發盈警，股價低開近半成。眾安在綫料上半年盈轉虧，錄得淨虧損約6.5億至7.5億元人民幣，去年同期則錄得凈利潤約6億元人民幣。

【盈警】眾安在綫料上半年轉蝕6.5億至7.5億人幣 主因投資收益大跌及債務的滙兌損失

【09：20】中國儒意 （00136） 逆市升2%。旗下景秀游戲於5月26日正式上線的史詩級三國策略手游《亂世逐鹿》，至7月19日，總註冊人數已達134 萬，亦已超出1億元人民幣的總充值。

【騰訊持股】中國儒意首款遊戲《亂世逐鹿》總充值破億人幣

【09：20】恒生指數開報20811點，跌78點。恒生科技指數跌0.2%，報4567點。騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 跌1%；金沙 （01928） 績後向好升0.6%；藥明生物 （02269） 續升逾2%。

【騰訊700】騰訊低開1% 南非大股東Naspers及Prosus疑已開始減持騰訊、過去三周豪擲百億回購 大戶倉位有序減持逾3180萬股

【09：13】期指開報20788點，跌108點或0.5%。

【08：56】四環醫藥 （00460） 公布，集團共五款產品中選第七批全國藥品集中採購。

【08：53】恒馳汽車在首屆720恒馳節活動上公佈，截至昨天下午6時4分，恒馳5預售訂單數已達3.7萬輛。

【恒大汽車】恒馳總裁劉永灼：恒馳5大賣已成定局 「7.20恒馳節」公布預售訂單數達3.7萬輛

【08：48】國美零售 （00493） 開市前公布短暫停牌。

【08：47】【內房危機】克而瑞：內地累計約230個項目陷爛尾樓斷供潮 涉25個省市自治區82個城市

【08：40】恒指黑期跌約131點，報20760點；道指期貨跌73點，報31780點。

【08：14】【業績】ASM太平洋中期多賺38.7% 派息1.3元，擬斥最多4.2億元回購

【08：12】【業績】維達國際上半年盈利挫34% 中期息派10港仙

【07：55】【業績｜濠賭股】金沙中國第二季淨虧損擴大至4.22億美元 經調整物業EBITDA虧損1.1億美元

【07：49】【中美貿易戰】拜登：將於未來10日內與習近平通話 或涉下調對華加徵關稅事宜

【07：45】【港元滙價】金管局今晨再接112億港元沽盤 本周最大額（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報20705點，跌185點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報48.57元，較港收市價低0.68元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報335.57元，較港收市價低3.03元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報102.01元，較港收市價低1.19元或1.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場聚焦周四的歐洲央行議息會議，科技股業績惹憧憬，美股反覆靠穩，道指收市升47點，報31874點；標指升23點，報3959點；納指升184點，報11897點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩

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