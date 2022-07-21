【業績】ASM太平洋高開近2%　中期多賺38.7%　派息1.3元、擬斥最多4.2億元回購

▲ 【業績】ASM太平洋中期多賺38.7% 派息1.3元，擬斥最多4.2億元回購

ASM太平洋 （00522） 公布中期業績。ASM太平洋上半年公司持有人應佔盈利17.36億元，按年增長38.7%，每股盈利4.21元，派中期息1.3元，按年持平，並宣布最高為4.2億元的股份回購計劃。

ASM太平洋今日高開1.7%，報65.65元。

期內，銷售收入104.7億元（13.4 億美元），按年10.1%，毛利率為 41.2%，按年增加104點子，新增訂單總額為116.9億元（15.0 億美元），按年跌22.8%。截至6月底止，未完成訂單總額為111.8億元（14.2億美元）。

ASM太平洋表示，短期內集團將專注完成其大量未完成訂單。然而，消費者信心疲弱、持續的供應鏈問題以及新冠疫情引起的不確定性仍然是制約因素。因此，預計第三季度的銷售收入將介乎5.6億美元至6.3億美元之間，以其中間數計分別按年及按季下跌25.8%和10.3%。

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責任編輯︰梁浩碩

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