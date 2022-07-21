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【業績】ASM太平洋高開近2%　中期多賺38.7%　派息1.3元、擬斥最多4.2億元回購

股市 09:26 2022/07/21

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【業績】ASM太平洋中期多賺38.7%　派息1.3元，擬斥最多4.2億元回購

ASM太平洋 （00522） 公布中期業績。ASM太平洋上半年公司持有人應佔盈利17.36億元，按年增長38.7%，每股盈利4.21元，派中期息1.3元，按年持平，並宣布最高為4.2億元的股份回購計劃。

ASM太平洋今日高開1.7%，報65.65元。

期內，銷售收入104.7億元（13.4 億美元），按年10.1%，毛利率為 41.2%，按年增加104點子，新增訂單總額為116.9億元（15.0 億美元），按年跌22.8%。截至6月底止，未完成訂單總額為111.8億元（14.2億美元）。

ASM太平洋表示，短期內集團將專注完成其大量未完成訂單。然而，消費者信心疲弱、持續的供應鏈問題以及新冠疫情引起的不確定性仍然是制約因素。因此，預計第三季度的銷售收入將介乎5.6億美元至6.3億美元之間，以其中間數計分別按年及按季下跌25.8%和10.3%。

【石Sir一周前瞻及異動】金風科技、兗礦能源及兗煤澳大利亞

責任編輯︰梁浩碩

【業績】維達國際上半年盈利挫34%　中期息派10港仙

【業績｜濠賭股】金沙中國第二季淨虧損擴大至4.22億美元　經調整物業EBITDA虧損1.1億美元

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

港股 ASM太平洋（00522） 回購
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