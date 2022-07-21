【業績】ASM太平洋轉跌1%　CEO：短期面臨消費者情緒疲軟影響　中期多賺38.7%、派息1.3元、擬斥最多4.2億元回購（第二版）

▲ 【業績】ASM太平洋中期多賺38.7% 派息1.3元，擬斥最多4.2億元回購

ASM太平洋 （00522） 公布中期業績。ASM太平洋上半年公司持有人應佔盈利17.36億元，按年增長38.7%，每股盈利4.21元，派中期息1.3元，按年持平，並宣布最高為4.2億元的股份回購計劃。

ASM太平洋今日高開1.7%，報65.65元。現跌1.1%，報63.85元。

行政總裁黃梓达預計，短期內智能手機和 PC 領域消費者情緒疲，但ASMPT擁廣泛的解決方案及客戶群，料 SMT（表面貼裝技術）業務強勁勢頭持續，此外，A&P（装嵌及包装设备）業務的汽車及工業領域料未來訂單繼續表現強勁。

黃梓达稱，中國是ASMPT其中一個重要市場，內地政府已宣布推出一系列刺激經濟計劃，與所有半導體同行一樣，希望這將提振近期產消者情緒和支出，帶動行業。黃梓达又預計，第三季訂單量將與第二季度相若，但值得留意是過去兩、三年的第三季也出現按季下降的趨勢。

ASMPT曾在2018年11月曾提出回購計劃，但最終未有出手，而今年被剔出科指後，ASMPT在今份中期業績公告提出4.2億元回購計劃。黃梓达認為，集團股價已經下跌至一個相對低水平，回購可以體現集團對未來發展的信心，雖然不能保證今次執行情況，但強調集團有回購的意圖。

首席財務總監許一帆補充，自大約六個季度前開始，ASMPT一直在通過非常好的利潤率擴張和營運資金控制來建立現金儲備，現時現金頭寸約17億元，讓管理層能夠在這個時候啟動這個股票回購計劃。

期內，銷售收入104.7億元（13.4 億美元），按年10.1%，毛利率為 41.2%，按年增加104點子，新增訂單總額為116.9億元（15.0 億美元），按年跌22.8%。截至6月底止，未完成訂單總額為111.8億元（14.2億美元）。

ASM太平洋表示，短期內集團將專注完成其大量未完成訂單。然而，消費者信心疲弱、持續的供應鏈問題以及新冠疫情引起的不確定性仍然是制約因素。因此，預計第三季度的銷售收入將介乎5.6億美元至6.3億美元之間，以其中間數計分別按年及按季下跌25.8%和10.3%。

（第二版加入記者會內容）

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責任編輯︰梁浩碩、李哲毅

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