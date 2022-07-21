【業績】維達國際跌2%　上半年盈利挫34%　中期息派10港仙

▲ 【業績】維達國際上半年盈利挫34% 中期息派10港仙

維達國際 （03331） 公布今年上半年業績，按固定匯率計算，總收益增長6.9%至96.8億元，淨利潤下降34.1%至6.4億元，淨利潤率縮減4個百分點至6.6%，並已宣派中期股息每股10港仙。

維達早段跌2.4%，現報20.35元。

集團指，毛利受到原材料、能源及運輸等生產成本壓力的負面影響，毛利下跌8.7%至31億元，經營溢利下降37.5%至757百萬港 元，經營溢利率為7.8%，降幅5.5個百分點。但表示集團主動進行了價格調整以及成本優化以減少原材料及其它成本上漲所帶來的的影響。

紙巾分部收益增長5.9%

期內，中國內地收益按年增長8%，電商業務按年增長14.3%。就業務分部而言，紙巾分部收益為79.6億元，按年增長5.9%，佔總收益的82%，其毛利率為31.6%，較去年同期的37.8%大減6.2個百分點。個人護理業務收益增長11.7%至17.2億元，佔總收益的18%，其毛 利率為34.1%，較去年同期35.3%跌1.2個百分點。而電商已成為主流消費渠道，收入錄得14.3%的自然增長。

集團表示，上半年造紙設備設計年產能達1,390,000噸，包括已開展試運營的華南、華東及華中造紙產能擴張，以應對持續增長的市場需求。位於馬來西亞的新東南亞區域總部，以及其先進製造和創新中心的建設工程正按計劃進行，預計於今年內落成。

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編輯：姚卓然

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