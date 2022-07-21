【業績｜濠賭股】金沙中國轉跌逾3%　第二季淨虧損擴大至4.22億美元　經調整物業EBITDA虧損1.1億美元

▲ 【業績｜濠賭股】金沙中國第二季淨虧損擴大至4.22億美元 經調整物業EBITDA虧損1.1億美元

金沙中國 （01928） 公布第二季度業績。金沙中國第二季淨虧損擴大至4.22億美元，相對去年同期淨虧損1.66億美元，按年增加1.54倍。淨收益總額較去年同期的8.49億美元，減少至3.68億美元。期內經調整物業EBITDA虧損為1.1億美元，相對去年同期經調整物業EBITDA為1.32億美元。

金沙中國今日開市升0.6%，惟一度轉跌近5%，現跌3.4%，報16.9元。

LVS主席兼行政總裁Robert Glen Goldstein表示，全球大流行相關的旅遊限制繼續限制訪客量，並局限目前的財務表現。盡管經營環境仍然困難重重，但在限制放寬期間，就博彩及零售角度而言，澳門的客戶需求及消費在高端及中場水平上表現穩健。對於在6月通過的經修訂博彩法的清晰說明滿懷感謝，也期待於進行判給重新競投程序時參與其中。

Robert Glen Goldstein續稱，對能夠在訪客量回復正常水平時於澳門達致甚至超越全球大流行前的表現仍然非常樂觀，亦很高興有機會在澳門作出價值數十億美元的額外投資。持續相信澳門乃作出額外投資的傑出市場。

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責任編輯︰梁浩碩

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