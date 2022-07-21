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【TSLA業績】Tesla季績勝預期、盤前升近2%　上季出售75%比特幣套現逾9億美元、原因與內地疫情有關

股市 16:05 2022/07/21

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【TSLA業績】Tesla季績勝預期　上季出售75%比特幣套現逾9億美元、原因與內地疫情有關

Tesla 特斯拉（美︰TSLA）公布季度業績。Tesla季度賺逾22億美元，按年升近1倍，收入169.3億美元，低於市場預期的171億美元，經調整每股收益2.27美元，高於市場預期的1.81美元。Tesla股價盤前升近2%，現報755.1美元，升1.7%。

期內，Tesla毛利率按季跌5個百分點至27.9%，低於去年同期的28.4%。汽車收入佔總收入的146億美元，其中14.7億美元來自服務和其他收入，8.66億美元來自能源部門。

Tesla表示，截至第二季度末，已將約75%的比特幣購買轉換為法定貨幣，套現9.36億美元，現時公司的現金和現金等價物在本季度增加8.47億美元。

行政總裁馬斯克（Elon Musk）解釋，出售大量比特幣資產的原因是不確定中國疫情封鎖何時緩解，因此增加流動資金很重要，又補充表示不應該被視為對比特幣的某種判斷，同時證實Tesla沒有出售任何狗狗幣。

馬斯克認為通脹將在年底前下降，但警告對這一預測持保留態度。

【石Sir一周前瞻及異動】金風科技、兗礦能源及兗煤澳大利亞

【TSLA】馬斯克透露已將大腦上傳雲端　市場料或指Neuralink神經科技業務

【TSLA】Tesla中國建設開放超級充電站已超1200個　覆蓋逾370個城市及地區

【TSLA】馬斯克親筆簽名1美元鈔票變投資產品　估價較鈔票本身價值升幾多？

責任編輯︰梁浩碩

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美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 虛擬貨幣 馬斯克 Tesla 比特幣

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