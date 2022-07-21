【ET財經早點1分鐘】Tesla盈利超預期 75%比特幣已轉現金 Nvidia及AMD六連升 歐日央行今議息

美芯片股發力 Nvidia及AMD六連升

美國520億美元的芯片補貼方案，可能在下星期通過參議院，另外據眾議院議長佩洛西的講法，眾議院有望最快下周審議，芯片股繼續發力，Nvidia (美：NVDA) 及AMD (美：AMD) 6天升超過1成7，納指升1.6%，道指升47點。

Tesla盈利超預期 75%比特幣已轉現金

Tesla (美：TSLA) 公布第二季業績，收入按年升4成至169億美元，略遜預期，每股經調整盈利按年升5成7，就超市場預期，不過收入及盈利按季表現都下跌，另外，業績顯示，第二季已將7成半的比特幣轉為法定貨幣，為資產負債表增加9億美元現金。

歐日央行同日議息 歐日圓恐波動

今日歐洲及日本央行議息，滙市走勢將因應央行言論而波動，市場關注日本央行會否跟上其他央行的加息步伐，不過日本通脹仍低，預計日本央行維持低利率以刺激經濟，至於歐洲央行市場預期加息四分之一厘，11年來首次加息，同時留意會否就拯救意大利債市等，而公布新的危機管理工具詳情。

夜期跌150點 李克強：不推超大規模刺激措施

夜期跌150點，市場憧憬內地推刺激措施，國務院總理李克強昨日在世界經濟論壇主辦的全球企業家視頻特別對話會上表示，中國不會為了過高成長目標而出台超大規模刺激措施、超發貨幣、預支未來。李克強指出，最重要的是保持就業和物價穩定，只要就業相對充足，居民收入成長且物價穩定，經濟成長率略高或者略低都是可以接受的。

記者：譚志偉