【緣份到了@iM網欄】每件事有因緣 有福德的罪人

有福德的罪人

有一次佛陀在祗樹給孤獨園說法，當時聚集了一千兩百五十位弟子、一萬多個菩薩和各天界的無數聖賢眾神，大家聽聞佛法都心生歡喜。

說法到一半，佛陀突然問阿難：「你有見過年老長壽，而且具有福相的老人，卻還有罪惡報應沒有還清的嗎？」

阿難恭敬的回答：「罪惡的人，怎麼會有福氣的長相？我從來沒有看過這樣的人。」

佛陀說：「他現在站在門口，大梵天王不讓他進來，你去幫我把他帶進來。」

阿難奉佛陀的旨意來到門口，果然看見一位老人，年紀兩百多歲了，眉頭生出秀美的白毛，耳尖高出頭頂，牙齒很整齊，雙手長過膝蓋，一副很有福氣的樣子。但是他身上的衣服破破爛爛的，走路走得很慢，呼吸的氣息也很微弱，好像餓了很多天。

老人拄著拐杖大喊：「我不遠千里而來，就是要見佛陀一面，讓我脫離痛苦。我等這一天已經等了十年，你們卻拒我於門外，怎麼能夠這樣？」

阿難看到這種情況，馬上要大梵天王放老人進來，並攙扶老人來到佛陀面前。

老人見到佛陀，一時喜極而泣，又悲從中來。他向佛陀行禮完後，跪著告訴佛陀：「我一出生就非常不幸，貧窮辛苦，饑寒交迫，想求死不成，活著又沒有人可以依靠。我聽說世尊的慈遍佈眾生，心中十分歡喜，早晚都在祈求希望能夠見佛陀一面，十年過去了，一直到今天我的願望才能實現。剛才被擋在門外，我本來打算要回去了，但是卻沒有力氣走回去，進退都沒有路。我只怕死了之後，屍體污蔑神聖的佛門，更加重我的罪業。沒想到世尊憐憫我，讓我進來。我就算這樣死去，也沒有遺憾了，只希望我贖完罪後，在下一世可以得到世尊的垂憐和恩惠，賜我無上的智慧。」

佛陀說：「每件事有因緣，罪孽福報總會如影隨形。我來說個故事給你們聽吧」

在一個強大的國家裡，有一位驕傲的太子，只知道斂財，從不知道佈施，平常又隨意輕視、侮辱人。

當時有一位貧寒的佛教弟子，名叫靜志，從很遠的國度而來，向太子求一件法衣，太子卻不當一回事，既不佈施衣服，又不給予食物。靜志七天七夜沒吃東西，又沒水喝，只剩下一點氣息，命在旦夕，沒想到太子看到這種情形卻和大家一起取笑他，後來又把他驅逐出境。

靜志還沒有走出國界就遇到饑餓的盜賊，想把他殺來吃。他冷靜的對強盜說：「我是個饑餓、寒冷又貧苦的出家人，瘦骨如柴，皮肉薄而且腥臭，真的不能吃，吃我只不過多一個人被殺害，對你們並不會有任何幫助。」

盜賊回答：「我們饑餓貧困了很久，只是吃泥土過活而已，你雖然枯瘦，遠勝過泥上的味道啊！」

沒想到盜賊終究不放人。幸好太子知道了這件事，忽然良心發現，馬上加以援救，並說：「我已經沒有佈施給他任何東西了，今天怎麼可以袖手旁觀，任由他遭受災難，而喪生在餓賊的口中呢！於是馬上騎著馬去救援，將靜志從盜賊手中救了回來。」

佛陀對著老人說：「那時的靜志就是現在的彌勒菩薩，而那位太子就是你啊！你今天受到這種貧窮的痛苦，正是在還清那時吝嗇貪心的罪孽。而你之所以會這麼長壽，是因為你救活靜志的緣故。」

老人聽了，感歎的對佛陀說：「這些都是我自己造的業啊！往事都過去了，希望能在今天徹底結束掉，但願我還能夠以這條垂死半殘的生命，求做佛門弟子，讓我在後來的生生世世，可以侍奉在世尊身旁。」

佛陀答應了，馬上運用神通使老人改變形體，變得身體強健，力量足夠，耳聰目明，並且得到無上的智慧。老人感激得不斷向佛陀行禮。

在場所有眾生看到這種情形，聽到佛陀藉這個故事所說的法，都很歡喜，心滿意足的行禮退下了。

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