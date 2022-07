【宏觀術數@iM網欄】水星、天王星主宰8月美匯 軒轅十四看金市

前兩期簡述紅羊劫月啟始未來炎運開端,希望讀者們能早著先機了解從現在至未來丙午、丁午流年的動向。近日炎夏酷熱也真厲害,歐洲多國如英國等都深受其災。天氣以外,世界局勢或數術上值得談論的事件還著實在不少,就如剛過去有超級月亮和數十萬黃立鯧魚湧港,都是值得留意的天象物候,多少反映世運正在轉移變遷的玄機精微。

近日美國通脹達9%,聯儲局持續加息應對,港匯承受相當壓力,而歐元區在酷暑底下日子也並不好過,對美元匯價曾輕微跌穿一算。經濟分析以外,星象術數在盛下以後又有何啟示呢?

▲ 歐元兌美元匯價一度低迷

美國新月星盤影響8月走勢

超級月亮儘管可觀美麗卻畢竟已成過去,下次新月為7月29日朔日。

新月星盤重點為主突變和改革的天王星和火星會合,並且和主資金流動、利息和匯率相關連的水星構成準確的強硬角度,星占學上解讀是力量和影響會突發、明顯和稍為不利。以美國星盤來說,水星處於星盤頂端重要位置,預期8月初一段時間內美元匯率和資金投資動向變化波動和規模都會較大和明顯,對其他經濟體構成影響外,對當地房地產市場也會帶來一些意料之外的事故影響。

另方面,過往解釋過依照月北交點的規型來十算,現時北交點已進入金牛座,算是美國經濟周期進入下降軌的開始,在8月(農曆七月)新月星盤中,月亮北交點是和天王及火星這組星系會合的,這種組合對美國經濟絕不有利,8月初的一段時間並不宜對美國經濟或投資看得太好。特別是可能受到國際局勢關係影響到財經金融方面的表現,恐有短暫波動不利。中長線來說,天王星和月北交點的會合仍會維持一段時間,美國經濟和金融市場還是波動較大。再看另一顆重要的影響行星冥王星,美國正處於開國以來第一次冥王星重逢的周期,現時更是準確重逢於摩羯座,可以預期俄美、中美關係在短時間內難以破冰,且有越來緊張之勢。

水星會合軒轅十四

對黃金投資有興趣的朋友,則可留意8月上旬水星會合恆星軒轅十四,再加上其他星象,8月初一段時間金價可能有較出人意表的變化或較活躍,此點和平常加息情況下稍有差異。古代巴比倫占星學家相信,當象徵王儲的水星,出現在象徵國主的軒轅十四(獅子座)時,暗示著兩者間的衝突,大家可留意一下是次相逢是對英國(獅子座)或國際局勢帶來甚麼影響?

▲ 水星於8月上旬會合軒轅十四

香港8月易受五黃重疊壞影響

再看香港新月星盤,水星、天王、火星與月亮南、北交點的不良組合,以不同方式影響本地。特別對短期投資炒作較為不利,容易受市場波動而損手。火星和天王星處於議會宮,議會、政府資詢團體或專業團體組識內容易有意料以外的人事變化或離職。

此外,以玄空飛星風水計算,8月7日立秋節以後一個月,飛星五黃入中,和流年五黃入中相同,二黑病符星重疊於西南位。計算瘟疫病災二黑五黃的組合至為不利,對個人或公司來說,門戶於西南位這個月份自然多加提防。宏觀來說,本港禮賓府風水坐向也和此兩方位有緊密關係,除對局內人有影響外,作為地區領導人官邸,現時確診人數已有上升之勢,所擔心者為剛因消費卷和放鬆防疫措施而稍為回復的民生經濟會否再因世紀疫病受打擊,冀望藉有效防疫能稍避過對百業再來風暴。

作者 _ 區日謙簡介:

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等,分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等,以期掌握先機 , 運籌帷幄,決勝於千里以外。

