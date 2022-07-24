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【裏裏外外@iM網欄】如何解決下身水腫假胯問題？

名人薈萃 08:00 2022/07/24

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近日天氣炎熱，好多人喜歡在室內嘆冷氣，飲冰凍嘅啤酒或汽水，食冰涼嘅生果食物等，如果你經常在辦公室內長期坐，缺乏適當運動，久而久之，身體受到影響，會好濕，有水腫等現象出現。

通常男女最常見的水腫位置是在胯部，即臀部。我的學生近期也受這煩困擾，出現所謂的假胯現像，之後我叫她做了幾個動作，只需連續做1 個星期，假胯便自動消失。今次介紹給大家學習這組動作，非常見效。

 

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

 

Tips 1: 鴿子式
以金剛座式開始（ 圖1），雙手放前，雙膝跪在瑜伽墊上（圖2），抬起臀部，做下犬式（圖3），左腳屈膝放在身體前面（圖4），同時右腳向後伸展。注意上身向前方，右腳膝頭貼地時，右腳踭有少許向身邊方向（圖5），當右腳踭向後不斷撐、伸展時，膝頭會慢慢離開瑜伽墊（圖6），維持這動作10秒，這時會感到臀部肌肉收緊，大腿慢慢會變成修長的美腿。之後左腳放後，做下犬式，然後右腳屈膝放在身體前面，同時左腳向後伸展，重覆以上重作，維持10 秒，左右完成為1組，我們可以做3 組。

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    +4
    +3

注意做這鴿子式時，自然呼吸，雙手可放在瑜伽墊前方，伸直脊椎。

Tips 2: 橋式
身體躺在瑜珈墊上，雙手自然擺放於身體兩側，屈曲雙膝，膝蓋與腳踭成直線，腳掌放在瑜珈墊上（圖7）。當吸氣時，抬起臀部（圖8），這時身體好像一座橋，並慢慢再次提高臀部（圖9），最後臀部向上提至最高點（圖10），會感受到臀部在用力，在這維持約10 秒，自然呼吸，之後回復至起始位置，重覆以動作3 次。

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    +2

Tips 3:
右側臥在瑜珈墊上，雙腳合併，右手撐住頭部，左手手掌放在墊上（圖11）。慢慢將左腳離地向上抬高（圖12），放下時腳尖輕輕點地再抬起。這動作做10 次後，轉另一邊，換右腳，左右腳完成為1 組，共做3 組。

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Tips 4: 
身體靠牆，屈曲雙腳踎下，打開雙膝，雙手合什放在胸前（圖13），手肘貼近膝頭，盡量將腳踭丶膝頭丶臀部打開、貼牆（圖14），同時自然吸呼。這時雙手及手腕可以由胸前慢慢移動到肚臍位置。維持10 秒後還原，做3 組。

    點擊圖片放大

身體是神聖的，聽聽Deva Premal & Miten: Sacred Mantra Shamanism in the Sacred Valley, Peru，為你解構神聖的音樂，將之融入大自然的秘魯世界。

 

【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

作者_盈望（葉麗麗）簡介：
從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

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撰文 : 盈望（葉麗麗）

欄名 : 裏裏外外

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