【餓「新」嘗啖＠iM網】本灣奄仔 盛夏最美的蟹逅

夏天,是個考驗的季節,忍耐如火艷陽、忍耐無邊熱浪、忍耐挑三揀四的刁鑽胃口,忍耐熱爆煩燥的心情……幸好,還有當季最鮮美的奄仔蟹,以她最嫩最馥郁的肉身,輕柔地填飽種種不滿。

奄仔是未交配的雌青蟹,一般生長於咸淡水交界處,兼具淡水蟹的鮮嫩肉質和咸水蟹的豐腴多膏,所以特別好食,蟹膏淺黃香軟、甘香不膩,蟹肉細嫩鮮甜。雖然菲律賓、印尼等地都有奄仔空運來港,但要數矜貴,當是流浮山本灣的奄仔蟹,感覺味道持別香甜。

這天大夥兒到中環碧儷苑食當造本灣奄仔蟹,心情大悅。人稱龍寶寶的大廚何寶龍精心炮製的岩鹽焗奄仔蟹,次次食次次讚,鹽焗濃縮了蟹的鮮味,賦予蟹肉鹹香氣,沙鍋登場,散發陣陣焦香,色香味俱佳。一刀切下,比切蛋糕更令人興奮,甫見那黃澄澄柔軟軟的蟹膏,飽滿豐腴,香味馥郁香,食指大動,一口呷下,膏如溫香,肉似軟玉,嫩滑甜鮮,當真百吃不厭。

豉油王煎虎蝦伴粉腸,也是鎮店一絕,虎蝦固然美味好吃,但靈魂盡在那墊底的腸粉,煎香的腸粉盡吸了蝦的鮮美,入口柔潤軟彈,無論幾飽,都必然要騰出空間收容她。想吃得再肆意的話,可改以阿斯加蟹伴腸粉,味道自是更上層樓。

如果說奄仔蟹一直是我的舊愛,那這晚的麻辣澳洲小龍蝦則是新寵。他們選的是澳洲環保養飼的小龍蝦,特別肥美,肉質也份外彈牙,加上獨家麻辣汁精髓,創造出獨一無二的吮指美味,辣勁後上,嘴唇漸麻,愈吃愈過癮,大家清碟仍意猶未盡,再叫一碟煎米粉醮麻辣汁,吃到一滴也不剩。

這晚還有不少驚喜:如羽衣馬友,展翅如燕子,見師傅細心地起皮,以為是為了賣相更佳,殊不知原來是取魚皮入廚即炸,油脂豐盈的魚肉帶點咸香,剛炸的魚皮脆如薯片,軟硬口感,一魚嘗遍。又如茘蓉台山蠔,平時荔蓉多配帶子,師傅發揮創意,換以最近熱門台山蠔,口感截然不同,更加肉嫩鮮甜。又如錦上添花,基本上是傳統飲宴的錦繡炸蝦球,但以花樽形式出場,變身藝術插花,又成了全新的菜式。

此外還有多道佳餚,如騰龍鴛鴦鱔,分別是南乳鱔碌、秘醬炒鱔球,一鱔兩種口味,同樣爽口彈牙。如蜆湯豬潤浸水東芥菜,大蜆鮮味;厚切豬潤肥美爽口。

最後以虎虎生威為盛饗作結。可愛奶皇飽老虎仔以冰陣騰雲駕霧出場,伴以一個煎堆,內藏合桃露,旁邊還帶了個小老虎湯丸,倍添生動趣緻。

碧儷苑現推出奄仔蟹套餐,下次約喜歡本灣奄仔蟹的朋友再去。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

作者 _ 莎連娜(柯景惇)簡介:

熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間,有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食,也有機會採訪過路邊小店的地道美食,從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望,嘗試人間不同的美食。

