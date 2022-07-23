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【餓「新」嘗啖＠iM網】本灣奄仔 盛夏最美的蟹逅

名人薈萃 08:00 2022/07/23

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夏天，是個考驗的季節，忍耐如火艷陽、忍耐無邊熱浪、忍耐挑三揀四的刁鑽胃口，忍耐熱爆煩燥的心情……幸好，還有當季最鮮美的奄仔蟹，以她最嫩最馥郁的肉身，輕柔地填飽種種不滿。

奄仔是未交配的雌青蟹，一般生長於咸淡水交界處，兼具淡水蟹的鮮嫩肉質和咸水蟹的豐腴多膏，所以特別好食，蟹膏淺黃香軟、甘香不膩，蟹肉細嫩鮮甜。雖然菲律賓、印尼等地都有奄仔空運來港，但要數矜貴，當是流浮山本灣的奄仔蟹，感覺味道持別香甜。

這天大夥兒到中環碧儷苑食當造本灣奄仔蟹，心情大悅。人稱龍寶寶的大廚何寶龍精心炮製的岩鹽焗奄仔蟹，次次食次次讚，鹽焗濃縮了蟹的鮮味，賦予蟹肉鹹香氣，沙鍋登場，散發陣陣焦香，色香味俱佳。一刀切下，比切蛋糕更令人興奮，甫見那黃澄澄柔軟軟的蟹膏，飽滿豐腴，香味馥郁香，食指大動，一口呷下，膏如溫香，肉似軟玉，嫩滑甜鮮，當真百吃不厭。

豉油王煎虎蝦伴粉腸，也是鎮店一絕，虎蝦固然美味好吃，但靈魂盡在那墊底的腸粉，煎香的腸粉盡吸了蝦的鮮美，入口柔潤軟彈，無論幾飽，都必然要騰出空間收容她。想吃得再肆意的話，可改以阿斯加蟹伴腸粉，味道自是更上層樓。

 

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

 

如果說奄仔蟹一直是我的舊愛，那這晚的麻辣澳洲小龍蝦則是新寵。他們選的是澳洲環保養飼的小龍蝦，特別肥美，肉質也份外彈牙，加上獨家麻辣汁精髓，創造出獨一無二的吮指美味，辣勁後上，嘴唇漸麻，愈吃愈過癮，大家清碟仍意猶未盡，再叫一碟煎米粉醮麻辣汁，吃到一滴也不剩。

這晚還有不少驚喜：如羽衣馬友，展翅如燕子，見師傅細心地起皮，以為是為了賣相更佳，殊不知原來是取魚皮入廚即炸，油脂豐盈的魚肉帶點咸香，剛炸的魚皮脆如薯片，軟硬口感，一魚嘗遍。又如茘蓉台山蠔，平時荔蓉多配帶子，師傅發揮創意，換以最近熱門台山蠔，口感截然不同，更加肉嫩鮮甜。又如錦上添花，基本上是傳統飲宴的錦繡炸蝦球，但以花樽形式出場，變身藝術插花，又成了全新的菜式。

此外還有多道佳餚，如騰龍鴛鴦鱔，分別是南乳鱔碌、秘醬炒鱔球，一鱔兩種口味，同樣爽口彈牙。如蜆湯豬潤浸水東芥菜，大蜆鮮味；厚切豬潤肥美爽口。

最後以虎虎生威為盛饗作結。可愛奶皇飽老虎仔以冰陣騰雲駕霧出場，伴以一個煎堆，內藏合桃露，旁邊還帶了個小老虎湯丸，倍添生動趣緻。

碧儷苑現推出奄仔蟹套餐，下次約喜歡本灣奄仔蟹的朋友再去。

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【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

作者_莎連娜（柯景惇）簡介：
熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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撰文 : 莎連娜（柯景惇）

欄名 : 餓「新」嘗啖

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