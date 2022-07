【清酒新世界@iM網欄】奈良井宿 suginomori brewery．五

奈良井宿真是一個好地方,如果想離開繁華的城市,不妨到這裏看看風景,感受一下大自然的氣息,同時也是進入一個歷史悠久的古城,可四處遊走及看看杉樹。

那我們繼續上一篇的故事吧,人們除了在奈良井宿交換生活所需之品,有些較早到達的旅客有機會在此找到特別的產品,一般情況下前來的人都不會有機會見到的。較早到達的人則有機會找到木雕和雕刻木頭製成的工匠產品,例如木製的便當盒和漆碗,而當地的特產就是漆梳,當時是十分流行,很多人希望能夠早一天到達排隊,希望可以買到一把漆梳,這個情景有點像現在的人排隊買波鞋一樣,而作為前往奈良井宿的旅客當然也想給家裏的人買些手信回去。

奈良井宿的中央有一條河流,河流的水都是直接從山上流下來的,來旅遊的人們都很喜歡到這裏喝水,還有些小孩將水倒入一個大木桶然後搬回家中,在此當人們抬頭看就會發現杉の森酒造了。人們都很喜歡奈良井宿的清酒,某部份原因是因為他們所釀造的清酒採用了當地的水,令清酒擁有濃郁的米香味。每當有第一次到這裏旅遊的人看見酒造都感到非常之驚訝,同時也非常開心,驚訝主要是因為第一次見到酒造竟然在那麼高的地方,為什麼開心呢?長途跋涉到達那麼遠的地方能看到造酒的地方能不興奮嗎?話雖如此,時間過了那麼久,桃花依舊,人面卻全非了,然而,我相信200多年前的人若果得知現時奈良井宿的街道與當年幾乎一模一樣時,他們或許會感到更驚訝吧。

奈良井宿由於已經成為了日本人心目中的不老傳說,這個地方同時也被日本政府指定為重要傳統的建造物群保存地區,各位除了到京都能夠感受到古代日本的氣息,奈良井宿可能是更好的選擇。

雖然杉の森酒造從 1793 年創業,直至2012 年公佈關閉,幸好在 2021 年得到不同的人接手恢復並更名為「sugunimori brewery」,而且酒造繼續採用當地農民種出來的米和山上的水來釀酒,成功復興200多年歷史的酒造,延續奈良井宿的清酒釀造傳統。



地址:長野縣鹽尻市奈良井 551

電話:0264-34-3001

官網:https://www.narai.jp/ja

作者 _Chris Wong (汪廷謙)簡介:

熱愛清酒的藝術家,喜研究清酒文化和歷史,亦是實踐體驗的一位唎酒師,希望打開「清酒新世界」。

