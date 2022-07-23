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【清酒新世界@iM網欄】奈良井宿 suginomori brewery．五

名人薈萃 08:00 2022/07/23

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奈良井宿真是一個好地方，如果想離開繁華的城市，不妨到這裏看看風景，感受一下大自然的氣息，同時也是進入一個歷史悠久的古城，可四處遊走及看看杉樹。

那我們繼續上一篇的故事吧，人們除了在奈良井宿交換生活所需之品，有些較早到達的旅客有機會在此找到特別的產品，一般情況下前來的人都不會有機會見到的。較早到達的人則有機會找到木雕和雕刻木頭製成的工匠產品，例如木製的便當盒和漆碗，而當地的特產就是漆梳，當時是十分流行，很多人希望能夠早一天到達排隊，希望可以買到一把漆梳，這個情景有點像現在的人排隊買波鞋一樣，而作為前往奈良井宿的旅客當然也想給家裏的人買些手信回去。

 

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

 

 

奈良井宿的中央有一條河流，河流的水都是直接從山上流下來的，來旅遊的人們都很喜歡到這裏喝水，還有些小孩將水倒入一個大木桶然後搬回家中，在此當人們抬頭看就會發現杉の森酒造了。人們都很喜歡奈良井宿的清酒，某部份原因是因為他們所釀造的清酒採用了當地的水，令清酒擁有濃郁的米香味。每當有第一次到這裏旅遊的人看見酒造都感到非常之驚訝，同時也非常開心，驚訝主要是因為第一次見到酒造竟然在那麼高的地方，為什麼開心呢？長途跋涉到達那麼遠的地方能看到造酒的地方能不興奮嗎？話雖如此，時間過了那麼久，桃花依舊，人面卻全非了，然而，我相信200多年前的人若果得知現時奈良井宿的街道與當年幾乎一模一樣時，他們或許會感到更驚訝吧。

奈良井宿由於已經成為了日本人心目中的不老傳說，這個地方同時也被日本政府指定為重要傳統的建造物群保存地區，各位除了到京都能夠感受到古代日本的氣息，奈良井宿可能是更好的選擇。

雖然杉の森酒造從 1793 年創業，直至2012 年公佈關閉，幸好在 2021 年得到不同的人接手恢復並更名為「sugunimori brewery」，而且酒造繼續採用當地農民種出來的米和山上的水來釀酒，成功復興200多年歷史的酒造，延續奈良井宿的清酒釀造傳統。


地址：長野縣鹽尻市奈良井 551
電話：0264-34-3001
官網：https://www.narai.jp/ja

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【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：
熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

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