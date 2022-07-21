【消費優惠】The Dessert Museum登陸東港城 夥拍本地科創推元宇宙甜點藝術展覽 玩遊戲贏取NFT及100元電子贈券

曾於杜拜、新加坡及馬尼拉先後展出的超人氣甜點主題夢幻打卡展覽「The Dessert Museum」，宣布由即日起至9月4日登陸東港城，商場更與本地香港初創科技公司VEX推出全港首個「元宇宙甜點藝術展覽」，讓顧客可體驗以虛擬角色進入「VEXMETA」元宇宙，透過智能電話到訪虛擬世界的甜點藝術展覽。場內更設有「VR超現實甜蜜體驗」，顧客可於現場通過VR虛擬實境裝置，與朋友相約於元宇宙，在線交流和互動。

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顧客可於虛擬世界中大玩互動及尋找6個隱藏的道具，順利完成元宇宙的任務及親臨商場裝置進行終極任務──掃瞄QR code以獲得另外4個虛擬道具後，即可換取「The Dessert Museum」獨家元宇宙主題虛擬道具NFT，以及100元東港城零售電子贈券，數量有限，先到先得，換完即止。

商場亦特設「VR超現實甜蜜體驗」，The Point會員只需於The Point App以100積分率先換領活動預留證，親臨現場即可戴上VR虛擬實境裝置體驗元宇宙展覽，一系列棒棒糖、甜甜圈及冰淇淋等主題裝置超現實呈現於眼前，更可以與世界各地玩家朋友見面。此外，The Point會員只需憑指定積分及即日電子消費滿指定金額，即可換領限推30個之明星聯乘版「The Dessert Museum」香港站首次發行的極罕NFT及商場電子贈券組合，先到先得，換完即止。

5大玩味趣拍主題區：

1. 七彩童夢甜甜圈

走進超巨型的6米高甜甜圈，探索充滿少女系甜甜圈的七彩世界！在這裡可以尋找到超過10款口味的甜甜圈，繽紛七彩的裝置就如童年時的美夢，開心回憶通通湧上心頭，自問充滿童心的您更可大玩滑梯，共度暢「快」夏天！

2. 情迷「彈」撻樂園 （香港站獨有）

要細數本地懷舊甜點美食，香氣四溢的酥脆蛋撻可算是不二之選！巨型蛋撻呈現金黃色調，自問甜食狂迷的您更可破格地於蛋撻上大跳彈床，盡情與閨蜜或親友開心放電，度過歡樂的夏日時光！

憑東港城任何即日電子消費商戶存根，顧客即可登記參與「The Dessert Museum」香港站 - 情迷「彈」撻樂園體驗一次。

開放日期：7月14日至9月14日 開放時間： - 中午12時至下午9時 (星期一至五) - 上午11時至下午9時 (星期六、日及公眾假期)

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3. 幸福馬卡龍下午茶

近年於酒店吃著甜點下午茶可算是網紅打卡清單首選之一，粉色系馬卡龍少女感滿滿，配上香茶滿溢的法國情調巨型茶壺，不妨親臨入內探索大小不一的幻彩發光藝術波波，拍下唯美照片，於與摯愛共度過一個優雅又浪漫的下午茶時光吧！

4. 仲夏黃金沙灘夢 「香港站獨有VR超現實甜蜜體驗」

置身於種滿了金黃色香蕉的仲夏沙灘，其充滿活力的色調讓人眼前一亮！一家大小邊吃香蕉邊曬太陽，享受寫意悠閒的下午派對！想體驗不一樣的藝術世界？只要戴上VR眼鏡即可360度感受全球首個真正「元宇宙甜點藝術展覽」的視覺衝擊！與全世界玩家見面！The Point 會員憑100積分換領活動預留證，親臨商場藝術甜點裝置「The Dessert Museum」後，即可參加「VR超現實甜蜜體驗」，並與其他玩家見面，體驗後更有機會換領禮品。數量有限，先到先得，換完即止。

開放日期：7月14日至9月14日 開放時間： - 中午12時至下午9時 (星期一至五) - 上午11時至下午9時 (星期六、日及公眾假期)

5. 棒棒糖繽紛世界

在朱古力棒棒糖的繽紛世界，一家大小及閨蜜們將可於彩虹光影主題裝置下倚坐於甜香美味的棒棒糖搖擺，棒棒糖上更有色彩繽紛的小裝飾，幸福感滿瀉！

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

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責任編輯：嚴浩文