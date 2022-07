【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】朗峰康體會「肥佬Sir」 培訓香港三鐵明日之星

不少身邊跑開步的朋友,在運動場跑跑吓會跑出街,在街跑跑吓會跑上山,甚至會加上踩單車游泳玩三鐵。其實三鐵運動不一定要學識幾個專項運動才開始,是可以由細學起,現時坊間不少體育會都有教授三鐵課程,成立了廿年的朗峰康體會就是其中一間。盧寧恩 Joseph — 學生通常會叫他「肥佬Sir」,與外型毫不相稱,因為中學時坐在肥同學附近,被同學調轉稱呼。Joseph是朗峰康體會的全職三鐵教練,平時除了玩三鐵之外,亦有參加不同的大小山賽。Joseph過去幾年曾到台灣、日本及泰國等地參加半鐵人的三鐵比賽賽事(又稱為鐵人70.3,因全長70.3英里),包括游泳1.9公里,單車 90.1公里, 跑步21.1公里(即半馬距離)。他指運動員若在5小時內完成會較理想,但自己仍差一點,通常完成時間約5小時3分至5小時10分不等。

▲ 「肥佬Sir」盧寧恩經常參加三鐵比賽挑戰自己。(所有相片由受訪者提供)

朗峰自2002年成立至今,主力三鐵、游泳及拯溺項目,共有200多個學生,游泳班學生佔大多數。作為三鐵教練的Joseph教導中小學生為主,年紀較細的學生通常專攻一個項目,例如游泳或單車等,到大約小學三年班左右就會連續兩個項目一齊上。至於三鐵班則分為競賽及體驗組別,前者需要比賽成績達到一定要求才可參與,一星期有四至五課共約8-10小時的練習;體驗組別則一星期有大約4小時的練習時間,並會加插循環訓練 (Circuit training) ,例如先來3至4次來回跑,接著做一些體能,再在球場跑一圈,再連續做幾組,提升基礎體能。Joseph指一般學生都喜歡這些練習,因為可以與同班學生互相切磋,一齊練習一齊辛苦就會高興。

▲ Joseph表示游泳班最受歡迎,佔朗峰學生大多數。

Joseph指小朋友年紀細細已可以接觸三鐵,三鐵較不少運動有趣及多元化,因為結合幾個項目,游泳又可以令人更為放鬆,所以不少學生玩三鐵後傷患亦較少。比賽除了三項連結一起之外,亦會以水陸(游泳加跑步)或只是陸上(跑步加單車)方式舉行。

▲ 三鐵當然不少得要去沙灘或公開水域練水。

▲ 上山及越野跑亦是訓練其中一環。

不少三鐵運動員會就著不同運動項目,分開找不同的教練,Joseph認為三種運動一齊練才會相輔相成的效果,但朗峰亦會以學生年齡做分界線,會為年紀較細的學生安排更多與心肺功能及力量方面的體適能項目,為他們帶來更多元化的發展,到年紀大一點才安排專項訓練。一般三鐵比賽最低年紀要求為8歲,兒童三鐵比賽游泳通常是100-200米左右,單車6-8公里,跑步則2-3公里。隨著年紀愈大,就可以參加更長距離的體驗組、半奧運及全奧運距離項目,以及香港較少見的半鐵人等比賽。朗峰自成立以來,亦曾訓練出港隊三鐵成員,在半鐵人比賽創下4小時30分的成績,甚至更快!

▼ 點擊圖片放大

朗峰以「興趣為先,心態為本」為宗旨,Joseph教學生亦主要訓練他們的心態,玩三鐵會講求學生以完成為目標,先訓練心態令學生想自己進步,因為發自內心的衝勁,才會令他們有提升進步的空間,若額外為他們帶來不想要的練習,出來的結果就不會理想。三鐵涉及兩至三項運動,即使其中一項發揮不理想,還有兩項,中間亦可能有很多突發性事情,所以Joseph經常提醒學生:「還有兩個項目可以追,但首先你不可以先放棄」,透過不同心態訓練推動學生表現。

▲ Joseph帶來不同的體能練習,務求學生能夠多元化發展。

Joseph 指會因應學員發展而提供不同建議,若在某一運動方面較出色,亦會建議集中在該運動方面,而不一定只玩三鐵。他亦指三鐵運動員的黃金時期可以很長,甚至可以到40-50歲,因為年紀愈大,耐力及體力分佈可能會更理想,而最理想的三鐵年齡應為30-40歲左右。

另外Joseph亦是姿勢跑法 (Pose method of running) 的導師,他指自己有4-5年的相關經驗,先透過上網學習後再去考有關證書,令自己跑10公里的最佳時間,在短短幾年由50分鐘推快至37分鐘。由於跑手需要有一定體能才能完成有關動作,他表示稍後會將姿勢跑法練習放在恒常訓練班上,有關跑法相信亦能減少常見的膝頭及腳踭跑步傷患情況。

不少跑友練習間歇跑或節奏跑時都會感到辛苦,問到Joseph跑步心得,他笑言練習一定是辛苦,「與其喊著或黑面地練習,不如笑著練習,這樣就會練習得開心一些,影出來的相片亦會靚些」,他又指自己亦曾試過面容扭曲地去辛苦練習,發現訓練效率或時間是會較差,笑著練習跑步及比賽會跑得更快,大家下次衝圈或比賽時不妨試試!

▲ Joseph經常笑著享受比賽,成績亦因而更為理想。

