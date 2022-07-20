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【美股業績】雅培上調全年每股盈利指引　上季收入及盈利勝預期

股市 22:53 2022/07/20

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雅培上調全年每股盈利指引　上季收入及盈利勝預期

美國奶粉供應商雅培（美：ABT）第二季淨利潤20.18億美元，按年升69.7%，經調整攤薄後每股盈利為1.43美元，按年升22.2%，較市場預期超出0.31美元。

期內，雅培全球銷售額為113億美元，按年增長10.1%，高於市場預期的102.9億美元，全球新冠病毒測試相關銷售額為23億美元。雅培稱，銷售額受到了2月份對嬰兒配方奶粉回收和停產的負面影響，若不計新冠病毒測試相關銷售額，銷售額則跌0.3%。

按業務計，雅培受累奶粉回收事件，營養業務售按年跌7.4%至19.5億美元，但診斷業務則升33.1%至43.2億美元，醫療設備銷售亦升2.5%至37.6億美元，製藥業務則升3.7%至12.2億美元。

雅培上調全年度每股盈利的指引，預期攤薄後每股盈利至少為3.5美元，經調整攤薄後每股盈利至少為4.9美元。集團料新冠病毒測試的銷售額為61億美元。

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編輯：袁諾曦

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