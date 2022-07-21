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【開市9點半】騰訊南非股東減持計劃疑啟動　澳門賭場7.23起有限度開放

股市 06:33 2022/07/21

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騰訊 （00700） 南非大股東Naspers及旗下Prosus近日斥資逾百億回購自身股份，而回購所需的資金，便由向市場減持騰訊股份而來，所以Naspers啟動回購，便成騰訊股價的警號。

另外，賭場今次停業達12日之久後，可在周六起有限度營運，澳門衛生局局長羅奕龍昨日在記者會表示，當地賭場可在「鞏固期」有限度開放，需符合嚴格防疫措施。

摩根士丹利估計，中港澳將於2023年第二季通關，並會於明年第三季或第四季放寬自由行或旅行團，而6大賭牌料於今年底成功續牌，明年中國也有機會調整防疫政策，與病毒共存。該行指，若以2023年EBITDA去估算濠賭股，將較現時市值有潛在45%的下行空間，同樣若2024年回復正常，潛在上行空間可達114%。

重點新聞：

1. 【騰訊700】南非大股東Naspers及Prosus疑已開始減持騰訊、過去三周豪擲百億回購　大戶倉位有序減持逾3180萬股

2. 【澳門疫情】澳門賭場7.23起有限度開放　工商業場所恢復有限度營運、市民可原區散步放狗

3.  英國通脹再創40年新高 6月CPI按年升9.4%

4. 【內房危機】金管局阮國恒：內地爛尾樓斷供潮憂慮對港銀資產質素有壓力　惟風險可控

5. 【下半年展望】富達國際：內地爛尾樓風波對銀行業影響不大　美經濟硬著陸可能性升至60%

6. 【大行報告】瑞銀：港交所388下半年投資收益料受惠於HIBOR上升　互聯互通續為集團主要投資主題

7. 【芯片大戰】IDC：芯片短缺問題仍未完結　烏克蘭戰爭持續令芯片原材料長期短缺

8. 【盈警】眾安在綫料上半年轉蝕6.5億至7.5億人幣　主因投資收益大跌及債務的滙兌損失

9. 【HSBC滙豐】滙豐8月1日公布次季業績　考慮會否派中期息

【石Sir一周前瞻及異動】金風科技、兗礦能源及兗煤澳大利亞

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記者：葉志偉

欄名 : 開市9點半

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