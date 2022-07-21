【開市9點半】騰訊南非股東減持計劃疑啟動　澳門賭場7.23起有限度開放

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騰訊 （00700） 南非大股東Naspers及旗下Prosus近日斥資逾百億回購自身股份，而回購所需的資金，便由向市場減持騰訊股份而來，所以Naspers啟動回購，便成騰訊股價的警號。

另外，賭場今次停業達12日之久後，可在周六起有限度營運，澳門衛生局局長羅奕龍昨日在記者會表示，當地賭場可在「鞏固期」有限度開放，需符合嚴格防疫措施。

摩根士丹利估計，中港澳將於2023年第二季通關，並會於明年第三季或第四季放寬自由行或旅行團，而6大賭牌料於今年底成功續牌，明年中國也有機會調整防疫政策，與病毒共存。該行指，若以2023年EBITDA去估算濠賭股，將較現時市值有潛在45%的下行空間，同樣若2024年回復正常，潛在上行空間可達114%。

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記者：葉志偉